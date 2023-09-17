張國榮、陳慧琳母校…玫瑰崗中學突停辦 家長學生不滿

玫瑰崗中學下學年起停收新生，並在3年後停辦。（取材自玫瑰崗中學網頁）

香港 道爾頓學校與有64年歷史的名校玫瑰崗學校，15日突然宣布合併，道爾頓學校將於2024/25學年起，接辦玫瑰崗幼稚園和玫瑰崗學校，改名道爾頓學校（玫瑰崗），其後會把小學的國際班擴展至中學，成為一條龍私校。

大公報報導，玫瑰崗校友輩出，中學部校友包括一代巨星張國榮、著名演員梁家輝、歌手陳慧琳、蔡卓妍（阿Sa）、前行政會議召集人陳智思、立法會議員容海恩等。小學部校友包括天主教香港教區樞機主教周守仁、立法會議員葛珮帆等。

據了解，玫瑰崗中學部本身屬津貼學校，明年將停止取錄新生，現有學生將按資助模式就讀至2025/26學年，然後停辦。本學年中一至中三學生無法原校升讀高中，需於完成中三後參加中四分發派位。至於現時就讀中四至中六的學生，仍可在原校完成資助高中課程，直至畢業為止。

至於屬私校的玫瑰崗小學部和幼稚園，24/25學年起與道爾頓學校合併，並改名為道爾頓學校（玫瑰崗），玫瑰崗原校學生可繼續就讀。

目前兩校學費差距甚大，玫瑰崗幼稚園全年學費為約3萬至5.6萬元（港幣，下同，約合3833至7154美元）；道爾頓學校的全年學費為約11萬至16.5萬，比玫瑰崗學費高約近三倍。校方未有在新聞稿列明合併後學費安排，據說校方擬為現有玫瑰崗學生提供折扣優惠。

道爾頓基金會和玫瑰崗學校辦學團體道明會在新聞稿表示，教育 環境不斷演變，香港教育界近年面對前所未有的挑戰，道明會為求延續學校的傳承和為未來長遠發展設想，「決定將學校交由一家擁有豐富資源和教育專業的機構接辦，以最符合學校發展和學生的最大福祉」。

香港01報導，玫瑰崗學校校方昨日召開家長會向學生及家長說明，有近200名學生、家長及舊生出席。有受訪家長及舊生不滿校方未有交代停辦的原因，也沒有提出具體方案。有學生質疑，學校沒有聆聽過學生及家長的意見，為何可以去決定所有事情，包括學生的未來。