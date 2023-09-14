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香港首8個月逾2000萬人次旅客 內地占8成

香港新聞組／香港14日電
港府計畫推出多項對策刺激夜經濟，百貨、商業雇員總會日前問卷調查顯示，近七成受訪者支持設立夜市，近八成認為飲食最吸引。圖為當日中環一食肆。（中通社）
港府計畫推出多項對策刺激夜經濟，百貨、商業雇員總會日前問卷調查顯示，近七成受訪者支持設立夜市，近八成認為飲食最吸引。圖為當日中環一食肆。（中通社）

﻿搞活夜經濟，香港政府14日晚上6時半在西九文化區M+啟動「香港夜繽紛」活動，將推出特色和具創意的夜活動；此外，國慶煙花匯演闊別5年亦將復辦，料會帶動香港夜經濟和旅遊業復甦。旅發局昨公布訪港旅客初步數據顯示，今年8月份有約410萬人次旅客訪港，按月增加14%，相等於疫情前平均數84%水平；累計今年首八個月，香港已錄得超過2000萬旅客人次訪港，內地旅客占約80%。

綜合港媒報導，有旅遊業人士表示，預料即將來臨的十一國慶黃金周，內地旅行團能回復疫前七、八成水平，煙花匯演將會成為吸引遊客的亮點之一。

旅發局公布，8月初步訪港旅客數字為410萬人次，按月增加約14%，相等於疫情前（2017至19年相同月份）平均數的84%。當中內地客占逾340萬人次，為訪港旅客的84%；在其餘非內地客當中，又以短途客占最多，大概占7.7%。

另外，累積計算，今年1至8月錄得超過2000萬訪港旅客人次，當中內地旅客最多，錄得逾1652萬人次。

旅發局表示，香港旅遊業正繼續穩定及循步漸進地復甦，而復甦步伐仍會受貨幣匯率、航空運力及環球經濟等不同因素影響。另外，旅發局又指，在未來數月，將全力舉辦一連串大型旗艦盛事，當中包括在晚間舉行的大型活動，如「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，料可以營造全城熱鬧節慶氣氛，吸引旅客和市民投入參與。

金威旅遊董事總經理林達文對今年黃金周的前景非常看好，他指目前已約有八成旅行團已經成團，每團大約30人，以「一程多行」旅行團較受歡迎，行程包括香港、深圳、珠海、澳門等。惟他亦指，今年國慶期間香港酒店房價比平日貴五成，導致團費比2019年高20%。

對於香港旅遊業的前景，林達文認為，香港旅遊業多年來發展的模式過於單一，而新一代旅客追求深度遊；港府應在多方面說好香港故事，展示多元化特色，例如香港18區都有不同的特色以及現有的景點，再加以交通配套，讓旅客有不一樣的旅遊體驗。

香港 疫情 匯率

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