審批限制多 港無人機產業難起飛 比深圳發展慢

香港今年的端午夜，2000架無人機曾在維港海面上空舉行燈光創意秀，演繹端午節寄語。（新華社）

來自內地的無人機團隊，早前利用1200架無人機在香港 夜空上演連場精采表演，令人大開眼界。其實，香港「本地薑」飛行技術也不遑多讓，首批港產無人機團隊的龐博文、楊鎮宇及林朗軒過去在各地表演，團隊的母公司今年初更在央視春晚節目上刷新最多無人機室內飛行紀錄。

大公、文匯報龐博文表示，深圳去年無人機產業達750億元人民幣（約103.1億美元），占全國七成，反觀香港礙於法例掣肘令發展受阻，業界期望港府有條件適度放寬相關限制，讓香港的無人機產業「一飛沖天」。

世界各地在2016年興起無人機燈光表演，香港的無人機表演於2019年起步，而DMD Digital Art是首批港產無人機團隊。他們早前獲銅鑼灣孔聖堂中學邀請參與UNESCO教科文組織的慈善活動，在校園上空以200架無人機進行燈光表演。

記者直擊整個過程，閃爍的無人機在夜空中砌出鯨魚、巨型水母及洋紫荊等圖案，表演歷時20分鐘，令路過市民驚喜，紛紛舉機拍攝。龐博文形容，今次演出是破天荒：「因為香港大球場附近有不少民居，在銅鑼灣人流如此密集的地方飛行，是史無前例。」

能走到這一步，團隊其實經歷4年的「冷板凳期」。2020年，團隊的母公司深圳大漠大智控在北京 舉行一場涉及3051架無人機的表演，創下當年金氏世界紀錄；直至2021年，大埔民政事務處邀請他們於大埔海濱公園進行「回歸25周年」表演，該次合共出動200架無人機，負責策畫及操控人員其實只有4人。

楊鎮宇指，礙於法規限制，要在香港打開無人機表演市場可謂舉步維艱。一場無人機表演的申請需要通過重重關卡審批，必須獲得民航處、飛行服務隊等部門「開綠燈」，遊說工作十分艱巨。即使獲批，也必須遵守飛行高度及地區限制，此外香港禁飛區相當多，飛行時還要前後左右50米全部清空，無人群也無建築物。

DMD Digital Art有三名核心成員，其中龐博文是網絡信息安全專家，是香港無人機界的開山祖師，早在中學時期已開始砌機械人，大學畢業後投身網絡信息安全工作。楊鎮宇本是金融才俊，曾任職投資 銀行，偶然機會認識龐博文後加入成為股東之一。