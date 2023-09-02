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港童近視較疫情前升5成 6歲倍增創新高

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港中小學生在新冠疫下三年，網課時間增加、戶外活動時間減少，患近視的情況較疫前嚴重。中文大學醫學院團隊一項研究指出，香港6至8歲兒童患近視的比率，較疫情前上升五成，6歲兒童的近視率更增加一倍，史上最高。

大公報報導，眼科專家認為，現時香港近視情況偏向幼齡化，同時會增加患有青光眼、黃斑病變等與深近視相關的併發症的風險，呼籲家長不要忽視。

研究團隊指出，即使學校恢復面授課程後，兒童的生活方式及習慣並未回復到疫前的水平，預計在未來數年，港童的近視率將維持於較高水平。

中大醫學院研究團隊收集了2萬527名年齡6至8歲兒童的數據進行分析，探討他們在2015年至2021年間的近視率變化，覆蓋疫情前、防疫措施實施及面授課暫停期間，以及防疫措施放寬並恢復面授課後的三個研究時期。調查結果顯示，兒童使用電子產品的時間，由疫情前的平均每日2小時，增加至疫情期間的3.56小時，戶外活動時間則由疫前平均每日1.4小時，減少至0.8小時，導致兒童近視程度加深。有關研究結果已在國際期刊《JAMA Network Open》發表。

「兒童的近視可以一年加深200至300度。」任卓昇提醒家長，佩戴眼鏡雖能提高視力，但不能減少近視眼由於眼軸增長而出現併發症的風險。他建議學童每天有至少兩小時的戶外時間，以及保持30至50厘米的閱讀距離、每次少於半小時，並避免在黑暗環境中工作。

疫情 香港 醫學

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