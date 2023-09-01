涉煽動仇警、斂財 港歌手阮民安被判囚26個月

歌手阮民安被判囚26個月。（取材自Instagram）

43歲香港 歌手阮民安涉在社交平台煽動仇警等8次事件，另訛稱售賣曲奇為「暴動少女」籌款，涉及約71萬元（港元，下同，約9萬美元），昨在區域法院判囚26個月，並充公約37.6萬銀行款項。

明報報導，阮民安去年2月被控後一直還押，據悉最快9月底獲釋。

據報導，阮民安早前承認作出一項或多項具煽動意圖的作為及洗黑錢兩罪，法官斥被告與其妻揑造人物，道德綁架他人的同情，濫用市民的同情心「自肥」；他雖自詡身處道德高地，但作為實際是經精心設計的自我宣傳和斂財手段，趁火打劫，比一般為勢所迫鋌而走險的普通罪犯卑劣。

報導稱，法官練錦鴻在判辭稱，涉案帖文為發洩泄式及口號式的詛咒和謾罵，大部分含諷刺和嘲笑，並無提出任何有建設的批評、改善方案。部分帖文結尾附帶宣傳「黃店」、被告演唱會及煽情文字要求捐款，目的是迎合及挑撥市民對政府的不滿和怨氣，挑起社會逐漸平息的不安之情。他甚至宣揚港獨，欲令香港不能以現行方式運作，亦有把香港分裂出去的意味，屬危害國家安全，刑責應等量齊觀。

報導指出，練官續稱，被告作為藝人有一定知名度，案發期間所有帖文都可在網上找到，每則帖文均有多人回應及分享，更招引不少冷血無情的言論。當時社會的傷患尚待痊癒，依然有人不甘平淡，希望亂象持續，帖文有意再度點燃火頭。被告與妻子撰寫情節，持續吸引旁人注目而繼續捐款，他自詡著眼香港前途和支持同路人，但實際是自我宣傳和斂財手段，為「自肥」和趁火打劫不惜濫用市民同情心、煽風點火，罪責比詐騙 更重。