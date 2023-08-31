明年藝博廣邀全球藝術家 港府：須守國安法

首屆香港演藝博覽明年10月舉行，文體旅局長表示，參與者均須遵守國安法。（取材自香港藝術發展局）

香港 藝術發展局昨天宣布首屆香港演藝博覽將於明年10月14日至18日舉行，博覽其中兩個主要節目，包括國際精品演出及項目推介，8月30起至10月30日接受全球藝術人員及團體報名。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，所有赴港參與博覽的人士和團體均必須遵守港區國安法 。

明報報導，楊潤雄強調港區國安法不會影響發展文化藝術，又稱新冠防疫措施放寬後，不少海外藝術家到港表演，香港發展創作繼續有好多空間、自由。

據報導，香港藝術發展基金諮詢委員會主席王英偉表示，冀藉博覽讓本地藝術家認識世界頂尖藝術家，促進彼此交流合作，令藝術作品更有層次，並將香港藝術行業及產業化，推動本土藝術的可持續發展。他稱預計參與的藝術專業人士約2000人，吸引約數萬名旅客和觀眾。

報導稱，香港演藝博覽設平台讓藝術家展示作品、尋求資助及合作，由港府撥出4200萬元（港幣，下同，約萬美元）資助，由康文署及大館支持，與西九文化區及亞洲協會香港中心合作，9個場地包括香港文化中心、香港大會堂及高山劇場等。節目及活動分成七大類別，包括演博節目、國際精品演出、項目推介、自選廣州及深圳之旅等。

報導指出，其中昨起開始報名的「項目推介」，讓團體或藝術家需提交未曾巡演的作品，大會將安排15分鐘演講及問答，向潛在合作夥伴及資助者提出建議和尋求支持。「國際精品演出」的每項表演最多60分鐘，場地、技術支援、旅費及住宿津貼均由大會提供；申請者須擁有巡迴演出經驗，過去5年曾製作至少10場收費表演，如戲劇、舞蹈、音樂等。

報導引述楊潤雄說，港府目標是打造獨特及具吸引力的大型國際表演藝術博覽，長遠發展為成功品牌；博覽之後有康文署主辦的大灣區文化藝術節，料可吸引更多海外人士訪港。他又稱正向世界各地發邀請，每宗申請均由5人組成的國際顧問團隊評核，他們在澳洲、新加坡 、加拿大等地有藝術經驗。