玩吹奶、滿地避孕套…港大護理系迎新營再爆8宗罪

港大護理系迎新營傳出吸大麻、非禮風波，引發關注。(取材自維基百科)

香港 大學護理學院新生迎新營爆出疑有「組爸組媽」學長吸大麻 、非禮風波後，校方展開調查，昨有迎新營「組媽朋友」在Instagram再揭內幕，包括「玩吹奶」、「廁所滿地用過的避孕套」等至少有8宗罪。

香港01報導，爆料人指出，迎新營有非港大人士參加，「夜晚房game」時有人拿出「類似綠色的山草藥出嚟卷（捲），浸（陣）味係唔似一般嘅菸尾（味）」；同時有組爸組媽涉違反渡假村規定公然食菸或吸電子菸，導致一名女新生氣管敏感發作，在場亦有人曾經出現抽搐，險些搞出人命；又逼新生看不文遊戲「玩吹奶」，更發現廁所地上有很多用過的避孕套。

一名自稱「今屆港大nursing ocamp 組媽的朋友」發文揭發迎新營8宗罪，包括：營長與搞手團隊默許很多非港大的外人參加；有「組爸組媽」吸菸或電子菸；在場一名女新生氣管敏感；在場亦有人曾經出現抽搐，幸好無搞出人命；夜晚房內遊戲有人拿著類似綠色的山草藥出來捲，味道不似一般菸味，吸食後的人不停地傻笑。

此外，廁所地上發現很多用過避孕套；玩水遊戲有一個環節玩吹奶，即是有條管裝了鮮奶，兩邊鬥大力吹給對方飲；成支莊的搞手講粗口，指班新生不畀面他們；突然有個遊戲將成個人掉轉放入膠桶，再有人不斷在外面拍打。有女新生吸入菸味致氣管敏感。

組媽的朋友不滿說：「其實我同朋友都係辛辛苦苦考入大學，想進迎新營結識識一群志同道合朋友，沒想到內容竟是這樣。」

主辦迎新營的港大護理學會稱，會嚴正處理，並歡迎提供投訴舉證。港大亦稱，正了解事件中。