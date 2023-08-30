我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

玩吹奶、滿地避孕套…港大護理系迎新營再爆8宗罪

香港新聞組╱香港30日電
港大護理系迎新營傳出吸大麻、非禮風波，引發關注。(取材自維基百科)
港大護理系迎新營傳出吸大麻、非禮風波，引發關注。(取材自維基百科)

香港大學護理學院新生迎新營爆出疑有「組爸組媽」學長吸大麻、非禮風波後，校方展開調查，昨有迎新營「組媽朋友」在Instagram再揭內幕，包括「玩吹奶」、「廁所滿地用過的避孕套」等至少有8宗罪。

香港01報導，爆料人指出，迎新營有非港大人士參加，「夜晚房game」時有人拿出「類似綠色的山草藥出嚟卷（捲），浸（陣）味係唔似一般嘅菸尾（味）」；同時有組爸組媽涉違反渡假村規定公然食菸或吸電子菸，導致一名女新生氣管敏感發作，在場亦有人曾經出現抽搐，險些搞出人命；又逼新生看不文遊戲「玩吹奶」，更發現廁所地上有很多用過的避孕套。

一名自稱「今屆港大nursing ocamp 組媽的朋友」發文揭發迎新營8宗罪，包括：營長與搞手團隊默許很多非港大的外人參加；有「組爸組媽」吸菸或電子菸；在場一名女新生氣管敏感；在場亦有人曾經出現抽搐，幸好無搞出人命；夜晚房內遊戲有人拿著類似綠色的山草藥出來捲，味道不似一般菸味，吸食後的人不停地傻笑。

此外，廁所地上發現很多用過避孕套；玩水遊戲有一個環節玩吹奶，即是有條管裝了鮮奶，兩邊鬥大力吹給對方飲；成支莊的搞手講粗口，指班新生不畀面他們；突然有個遊戲將成個人掉轉放入膠桶，再有人不斷在外面拍打。有女新生吸入菸味致氣管敏感。

組媽的朋友不滿說：「其實我同朋友都係辛辛苦苦考入大學，想進迎新營結識識一群志同道合朋友，沒想到內容竟是這樣。」

主辦迎新營的港大護理學會稱，會嚴正處理，並歡迎提供投訴舉證。港大亦稱，正了解事件中。

香港 大麻

上一則

獻花、紅布條…徐州1醫院為CT設備辦「退役儀式」

下一則

議員挨批不務正業 立會好聲音取消 十一活動也醞釀停辦

延伸閱讀

港大護理系迎新營爆吸大麻、非禮 新生控訴玩水禁換衣

港大護理系迎新營爆吸大麻、非禮 新生控訴玩水禁換衣
香港大學護理系迎新活動 傳吸食大麻、性騷醜聞

香港大學護理系迎新活動 傳吸食大麻、性騷醜聞
港大借「嫦五」月球土壤 探究月球火山活動

港大借「嫦五」月球土壤 探究月球火山活動
態度轉變 港大准用ChatGPT 專家：小學應禁 高中可推

態度轉變 港大准用ChatGPT 專家：小學應禁 高中可推

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
日本此前是中國遊客出境遊排名第一的目的地，圖為今年7月的大阪心齋橋。(中通社)

赴日旅遊涼了 十一長假掀退團潮 中國業者營銷計畫暫停

2023-08-28 02:30

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物