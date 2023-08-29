我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

黃店黃了 港光榮米線被停業 業界批「明朝法例罰清朝人」

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

「黃店」（支持反送中的商家）之一「光榮飲食」旗下位於觀塘駱駝漆大廈3期的「光榮米線」，上月接獲港府地政總署通知，指食店違反大廈「只准用作工業及貨倉用途」契約規定，並要求於本月29日前停業。不過，「光榮飲食」則表示，大廈另有不少餐廳，部分更剛剛新開張等，質疑遭選擇性執法。

綜合文匯報等港媒報導，地政總署昨晚稱九龍東地政處因應投訴，上月巡查該廈懷疑違反契約單位，向4個單位的業主發警告信，要求指定時限內糾正違契事宜。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，是次「嚴正執法」令工廈食肆憂慮當局打算「一刀切」執法，形容以舊法例規管工廠食堂猶如「以明朝法例懲罰清朝的人」，建議當局成立跨部門小組研究修例或另立新例。

港府發展局局長甯漢豪昨日回應稱「違契就係違契」，指同一工廈其他單位亦已陸續收到地政總署的違契通知，強調港府依法行事。今次「黃店」可謂是真的「黃了」。

資料顯示，「光榮米線」約於半年前在駱駝漆大廈3期二樓開業。駱駝漆大廈3期大堂的指示牌顯示，連同「光榮米線」在內，該大廈至少有20間餐廳分布不同樓層，但「光榮米線」已關門大吉。

據「搵食」應用程式顯示，駱駝漆大廈1期和2期亦合共有30多間不同食肆在經營。不過，翻查食環署持牌食肆網站，在駱駝漆大廈的持牌工廠食堂只得5間。即其餘超過50間食肆，亦或被「黃店」連累，須相繼遷出或結業。有餐廳負責人表示在大廈開業兩年，過往曾收到食環署人員通知，提醒不可在該大廈內經營食肆，但沒告知有何後續行動，亦沒有指示要結業。不過今次不同，或因「光榮米線」將事件鬧大，其他食肆恐怕受到連累。

食物環境衛生署指，上址「光榮米線」並未領有本署簽發的有效食物業牌照，該署由去年至今共接獲14宗相關投訴，並向涉嫌無牌經營食肆的有關負責人提出6宗檢控。由2022年至今年8月27日，該署曾派員巡查上址大廈內的食物業處所超過360次，並就無牌經營食肆共提出38宗檢控。

反送中 香港

上一則

曾被官媒專訪脫貧事蹟 貴州前書記孫志剛被查

下一則

港大護理系迎新營爆吸大麻、非禮 新生控訴玩水禁換衣

延伸閱讀

辭職不再靜悄悄 中國流行大張旗鼓慶祝 海底撈還發紅包

辭職不再靜悄悄 中國流行大張旗鼓慶祝 海底撈還發紅包
港府痛斥美國務院 「妖魔化」港警國安處行動

港府痛斥美國務院 「妖魔化」港警國安處行動
中國健身房龍頭「一兆韋德」也爆雷 欠薪、多店停業

中國健身房龍頭「一兆韋德」也爆雷 欠薪、多店停業
速食餐廳波士頓市場欠薪 新州令27間店停業

速食餐廳波士頓市場欠薪 新州令27間店停業

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

2023-08-22 04:20
習近平缺席22日金磚峰會的工商論壇，改由中國商務部長王文濤代替發言。（歐新社）

去哪了？習近平無故缺席金磚論壇卻又現身晚宴 引各方揣測

2023-08-22 21:32

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授