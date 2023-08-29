黃店黃了 港光榮米線被停業 業界批「明朝法例罰清朝人」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「黃店」（支持反送中 的商家）之一「光榮飲食」旗下位於觀塘駱駝漆大廈3期的「光榮米線」，上月接獲港府地政總署通知，指食店違反大廈「只准用作工業及貨倉用途」契約規定，並要求於本月29日前停業。不過，「光榮飲食」則表示，大廈另有不少餐廳，部分更剛剛新開張等，質疑遭選擇性執法。

綜合文匯報等港媒報導，地政總署昨晚稱九龍東地政處因應投訴，上月巡查該廈懷疑違反契約單位，向4個單位的業主發警告信，要求指定時限內糾正違契事宜。香港 中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，是次「嚴正執法」令工廈食肆憂慮當局打算「一刀切」執法，形容以舊法例規管工廠食堂猶如「以明朝法例懲罰清朝的人」，建議當局成立跨部門小組研究修例或另立新例。

港府發展局局長甯漢豪昨日回應稱「違契就係違契」，指同一工廈其他單位亦已陸續收到地政總署的違契通知，強調港府依法行事。今次「黃店」可謂是真的「黃了」。

資料顯示，「光榮米線」約於半年前在駱駝漆大廈3期二樓開業。駱駝漆大廈3期大堂的指示牌顯示，連同「光榮米線」在內，該大廈至少有20間餐廳分布不同樓層，但「光榮米線」已關門大吉。

據「搵食」應用程式顯示，駱駝漆大廈1期和2期亦合共有30多間不同食肆在經營。不過，翻查食環署持牌食肆網站，在駱駝漆大廈的持牌工廠食堂只得5間。即其餘超過50間食肆，亦或被「黃店」連累，須相繼遷出或結業。有餐廳負責人表示在大廈開業兩年，過往曾收到食環署人員通知，提醒不可在該大廈內經營食肆，但沒告知有何後續行動，亦沒有指示要結業。不過今次不同，或因「光榮米線」將事件鬧大，其他食肆恐怕受到連累。

食物環境衛生署指，上址「光榮米線」並未領有本署簽發的有效食物業牌照，該署由去年至今共接獲14宗相關投訴，並向涉嫌無牌經營食肆的有關負責人提出6宗檢控。由2022年至今年8月27日，該署曾派員巡查上址大廈內的食物業處所超過360次，並就無牌經營食肆共提出38宗檢控。