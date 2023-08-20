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香港便利勝日本 郵輪客喜搭免費巴士「非常滿意」

香港新聞組／香港20日電
配合海洋光譜號停靠啟德郵輪碼頭，城巴公司19日有免費巴士載遊客往來尖沙咀等購物點、港鐵啟德站間。（中新社）
配合海洋光譜號停靠啟德郵輪碼頭，城巴公司19日有免費巴士載遊客往來尖沙咀等購物點、港鐵啟德站間。（中新社）

載有4500名旅客的大型郵輪「海洋光譜號」19日再次抵達香港啟德郵輪碼頭。為方便旅客外出觀光購物，港府預早準備多種接駁交通工具，旅客魚貫登上前往尖沙咀、觀塘、金鐘、旺角的免費巴士，人龍火速被「消化」。不少旅客大讚是次交通安排一流，勝過日本郵輪碼頭，有港人更直言有關安排為香港挽回聲譽。

綜合文匯報、大公報報導，「海洋光譜號」半個月來第二次訪港，港府是次派發50元港幣（約6.3美元）石油氣優惠券吸引的士司機到碼頭接客，不過由於免費穿梭巴士增加，導致的士出現「車等人」情況，大排「車龍」，上午10時一度有四、五十部的士排隊候客，有的士司機埋怨在碼頭等候一小時都未接到客，揚言「下次不來」。

有的士業界認為，倘長期由公帑「找數」或補貼並非長遠之策，建議逐步開放市場予巴士、小巴和的士競爭。

郵輪海洋光譜號19日載4500旅客訪港，停靠啟德郵輪碼頭。 （中新社資料照片）
郵輪海洋光譜號19日載4500旅客訪港，停靠啟德郵輪碼頭。 （中新社資料照片）

「海洋光譜號」昨日上午7時抵港，港府早有準備，在交通配套上做好充足統籌，加密班次至8分鐘一班車，現場有大批職員解答旅客的疑難。往尖沙咀的20R線的人數最多，旅客幾乎無需排隊。

打算到港逗留23天的杜先生表示，抵港前曾查看香港郵輪旅遊的相關新聞，起初擔心落船後交通混亂，或需長時間等車，但實際情況不然，「指示清晰、很快有巴士，比日本和台灣地區的郵輪安排還要暢順，非常滿意！」

文體旅局局長楊潤雄表示，這次港府高度介入是為了解決早前旅客候車時間過長的情況，但港府不會長期高度介入，要求郵輪碼頭營運商與郵輪公司、巴士公司和的士業界做好聯絡，制訂恆常有效的交通方案。有立法會議員建議，引入水上的士等船隻服務，透過水路疏散旅客到各個旅遊點。

旅遊事務專員沈鳳君表示，截至上午9時30分，3700名下船的旅客中，大約1495名即40%旅客選擇乘搭免費巴士或免費穿梭巴士。

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