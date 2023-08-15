移民難適應、薪酬未達預期 回流港人增 成租盤新客源

租盤市道近期旺盛，多區地產代理表示，不少是早前賣樓移民，租客多以家庭為單位回流香港。（中通社）

離家千萬里，還是香港 好！近年網上頻頻有移居外國的港人訴苦，力數各種不適應問題，原來不少人已回流香港，尋求發展。多區地產代理表示，近期租盤市道旺盛，當中租客 有不少是早前賣樓移民 、如今回流的家庭。有經紀形容為「租盤新客源」，且多以家庭為單位回流香港。

大公報報導，立法會議員陳勇表示，經濟持續向好，港府應繼續打造好宜居環境，吸引更多人才回流。

香港全面復常以來，經濟呈持續增長態勢。近日租賃市場表現強勁，7月份中原城市租金指數CRI錄得114.02點，按月升1.15%，創一年半新高。

油麻地區地產代理方先生表示，目前諮詢租盤的大多為家庭、學生等，當中有移民回流家庭，而且數量不少。他相信該些家庭，「未能即時上樓又或者暫時並不看好樓市」。

大埔區地產代理吳小姐說，現因暑假期間租務旺季，在大埔區樓宇租盤，因鄰近中大及教育大學，很多都是學生。而另一類是潛在買家，暫時先租後買。「另外亦有一些移民回流家庭，亦是租盤的客源。」

觀塘區地產代理胡先生表示，近半年觀察到回流港人租房的現象有所增加，回流人士對住所地址的選擇主要與就業地點有關，九龍、新界為首選地區，這兩區回流租客各占總數的30%左右，選擇租房在港島區的則較少，占總比的20%左右。

胡先生表示，曾接待過移民至英國數個月便回港的租客，而他了解到該租客回港的主要原因是家中老人不適應海外文化與生活環境，租客自身亦感到英國的薪酬未達預期。他亦表示，絕大部分的回流租客在移民之前已出售在港的物業，回流之後更傾向租樓而不是馬上重新置業，相信與他們對去留的態度搖擺不定有關。

也有移英港人好不容易在當地找到工作，卻遭遇職場霸凌；還有網民稱，在餐廳學廚時，老闆以教學為由，將他當成免費勞工和廉價勞工。

去年5月，英國港僑協會發布針對港人的調查問卷。結果顯示，18.9%的受訪移英港人出現明顯抑鬱症狀，25.8%的人有明顯焦慮症狀，另有23.8%的人有明顯創傷後壓力症候群症狀。