李嘉誠7折賣房 搶買潮排到地鐵站 首輪超額認購60倍

親海駅II在開售前收逾3.8萬票，為香港史上新盤「票王」，12日逾千計的準買家到紅磡置富都會揀樓，高峰時排隊人龍一直伸延至黃埔。(取材自「香港人點買樓」臉書)

香港 首富李嘉誠家族的公司，近日以低於市價最多近三成的價格，拋售新建案房產引發各界關注。該項目最終收到的購屋意向書，超過3.8萬票，成為香港新「票王」，按12日首輪銷售626戶計算，超額認購約60倍。

綜合媒體報導，親海驛II於昨日進行首輪發售，推出626戶住宅，總價290萬元至1134.6萬元（港元，下同，約145萬美元）。業界預期，由於親海驛II為近7年最低價的市區新建案，低於同區新建案超過20%，相信準買家會把握機會入市，預期全部住宅可售罄。

親海駅II樓花期約27個月，昨早開售，準買家須在早上9時抵達紅磡置富都會報到，大批買家早在8時半起已陸續抵達，部分代理租用商場內餐廳供買家等候，惟人數眾多，買家和代理早已迫爆餐廳、商場，高峰時排隊人龍一直延伸至商場外天橋，圍繞港鐵紅磡站，龍尾最遠曾到達黃埔、鄰近半島豪庭。

親海駅II買家張小姐以320萬元購入實用面積210平方呎的開放式單位，預計用作出租投資 。她說，該新盤價格便宜，形容定價為「居屋價」，所以認為以同樣的價錢而言，還是更青睞私樓。

除價格原因，她亦滿意樓盤位於九龍東市區，看好地區未來前景。被問到對香港前景看法，她說：「雖然香港走了很多人，但也會有很多人進來，對前景抱有信心。」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，親海駅II出席準買家眾多，證明發展商平推策略奏效，亦足證市場購買力實在，有力帶起樓市。