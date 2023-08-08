港大借「嫦五」月球土壤 探究月球火山活動

香港大學地球科學系博士後研究員錢煜奇博士（右），在港大向媒體公佈並介紹四份共822.6毫克由嫦娥五號帶回的月球樣本。（中新社）

國家航天局探月與航天工程中心（月球樣品管理辦公室），近日通過香港 大學地球科學系地質學家團隊的申請，借出嫦娥五號 4份共計822.6毫克的月球樣品，借用期一年。

大公、文匯報報導，領銜研究的港大地球科學系博士後研究員錢煜奇昨表示，研究團隊將致力揭開月球玄武岩背後的秘密，包括月球火山活動起源的難題，同時期望透過是次研究累積經驗，建立起一套對月球樣品儲存和研究的流程，為未來有機會參與更多樣本研究工作做好準備。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

錢煜奇於上月31日親身前往北京 的國家天文台領取相關月球樣品，翌日帶到香港，目前正存放在香港大學的實驗室。

他說：「我們一共獲得了兩類樣品，第一類是粉末樣品，也就是月球表面覆蓋了一層像土壤一般的東西，是非常細小的，所以對它們進行研究其實是非常具有挑戰性的。」

在一年借用期內，團隊計畫使用岩石學─火山學和光譜學技術重建月球岩漿的生成、上升和噴發過程，並着力研究月壤樣品中揮發物的演變。「其中一種是水……在研究過程中，最優先考慮的就是水……對我們未來的資源利用也是很重要的。」

通過分析樣品中的揮發物，團隊希望能深入了解月球晚期火山活動歷史，以及月球岩漿系統中揮發物的分布和演變，為未來月球的地質和熱演化，及其與太陽系形成和演化的關係提供寶貴的訊息。「嫦五的月球玄武岩樣品是特別年輕的，對比任何由阿波羅、月球號任務採回來的月球火山樣本年輕近10億年。如此進行研究就有非常重要的意義，因為我們需要解釋，為什麼在大約20億年前月球上還有火山噴發。」

錢煜奇表示，有信心在一年的借用期內完成相關研究，首兩三個月會先對月壤樣本進行初步研究，了解內部成分，最終目標是藉助港大的先進儀器，如礦物學、岩石學、地球化學等開發方法，重建嫦娥五號着陸點20億年前岩漿噴發的過程，還原月球玄武岩的起源，並向世人揭示隱藏在月球玄武岩背後的未解之謎。

目前錢煜奇亦有對嫦娥六號着陸區進行研究，希望將來有機會申請取得「嫦六」樣品，並與「嫦五」樣品進行比對。