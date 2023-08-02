持BNO赴澳洲打工度假 港人居留延至3年

香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著英澳自由貿易協議生效，澳洲 7月27日公布對英國護照持有人申請赴澳洲打工度假（Working Holiday）新規定，年齡上限由30歲升至35歲，且自2024年7月開始更容易把簽證 延長至3年，不再需要在特定工種工作才能延長簽證。澳方表明新安排適用於英國國民（海外）護照，即BNO護照。

香港 01報導，香港特區護照與BNO護照持有人均可申請赴澳洲參加打工度假，即申請打工度假（417類）簽證，根據新規，自2023年7月1日起，澳洲打工度假計劃對英國護照（包括BNO護照）持有人的年齡上限提高，即變成18至35歲者可申請，然後自2024年7月1日起，移除延長簽證時的「在特定工種工作」要求，意味申請人可以直接延長簽證至第2年、第3年。

澳方指「持有人可以隨時選擇申請第1年、第2年和第3年的打工度假（417類）簽證，當他們仍符合年齡要求的時候。他們不需要在澳洲連續居住3年。」

澳洲內政部在網站舉例說明，假若有1位同時持有香港特區護照與BNO護照的年輕人，他已經申請417類打工度假簽證入境澳洲，他未來將可用BNO護照申請第2年打工度假簽證，甚至在之後再申請第3年簽證。若然他在2024年7月1日後用BNO護照申請第2年打工度假簽證，他無須符合「在特定工種工作」的要求。