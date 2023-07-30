許得恩揮劍 港隊世大運奪首金 劉子龍南拳摘銀

香港選手許得恩在世大運武術男子太極劍摘金。 （中新社）

香港 代表團在成都世界大學生運動會首日傳捷報，在許得恩及劉子龍分別於武術男子太極劍及男子南拳項目奪得一金一銀；賽前以「玩得開心」為目標的許得恩，壓軸亮相出戰男子太極劍項目，他以0.016分力壓中華隊孫家閎奪金，勇奪港隊本屆世大運首金。

綜合文匯報、大公報報導，香港隊派出4男3女共7人參加本屆世大運，先出戰的是最近飽受傷患困擾大半年的劉子龍，他在男子南拳項目以9.570分摘銀，僅以0.2分不敵金牌得主、中國選手曹茂園，也是港隊本屆世大運的首枚獎牌。

「沒有想到我是代表隊第一位拿到獎牌的選手，對此我感到非常榮幸。」劉子龍賽後接受採訪時表示，之所以會練習武術，是因為香港會推廣不同的運動項目，小時候在電視上看到武術就很喜歡。

隨後上演的許得恩出戰男子太極劍，他在12位參賽選手中壓軸上陣，他順利取得最高的9.726分，以0.016分力壓中華隊的孫家閎，為港隊贏得本屆世大運首面金牌，銅牌為得9.666分的日本 選手蝦名冬馬；港隊首日所得的1金1銀全由武術隊貢獻。

許得恩賽後以完美達標形容首項賽事的情況，他表示賽前以「玩得開心」為目標，發揮正常而得到金牌是個開心的獎勵，金牌更是他之後比賽打氣的象徵。「今天場館氣氛很好，我很喜歡與觀眾互動的感覺，也很享受燈光聚焦在我身上的感覺。這讓我覺得自己是一個表演者，可以給觀眾帶來這樣的表演我覺得很滿足。」

港隊尚有劉寶欣在女子南刀項目亮相，最終獲得9.470分，唯仍以0.36分落後中國澳門 的黃心妍憾獲第四，與獎牌擦身而過。

經過首日賽事，港隊與印尼同以1金1銀成績並列獎牌榜第5位，中國代表團則與韓國同得4金2銀2銅並排於第2位，暫時位居首位是獲4金3銀1銅的日本隊。