港動漫節首日 入場民眾增2成 場內場外大排長龍

第24屆香港動漫電玩節在香港會議展覽中心開幕，122家參展商設589個攤位，匯聚動漫產品、玩具模型及電玩遊戲等，吸引眾多動漫迷入場。圖為香港動漫電玩節人頭攢動。 （中新社）

疫後社會全面復常的首個動漫 電玩節昨日開鑼，一連五日在灣仔會議展覽中心舉行，場內人山人海，氣氛熱烈，多個主打熱門動漫周邊商品的參展商攤位，動漫迷為購買心頭好大排長龍一小時。不少參展商表示今年旺丁又旺財，入場客量較之前增加20%，加上政府派發消費券，預計生意額相應增加。

大公報報導，今年動漫電玩節入場不用戴口罩 ，Cosplay（角色扮演）造型也更生動；不少入場市民大讚，今年可以見到大家的笑臉，更加開心，更加盡興，氣氛更勝去年。

主辦方今年安排實名登記抽籤編配，活動首兩天每日隨機抽出300個名額，並編訂入場次序，避免通宵排隊等候入場。報導指出，不過，仍有大批市民通宵排隊等候，有市民說由於未抽中籌號，前晚11時已經到達會場外。會場於10時開放，大批動漫迷急不及待衝入場內，有動漫迷「拖篋掃貨」尋找心頭好，動漫、電玩、卡牌、模型等。至下午1時，等候入場的人龍排至會展站外的行人天橋。

今年大會不再要求戴口罩，也解除了「限性感令」，Cosplayer可以完整扮演心愛角色，「間諜 家家酒」、「鏈鋸人」、「鬼滅之刃」、「孤獨搖滾！」等熱門動漫的角色在場內四處遊走，不時停步與入場人士合照。有動漫迷遇到心愛角色Cosplayer亦心情激動，大家開心打卡。

售賣模型的Tiny推出各式本地車輛模型優惠活動，產品策畫經理容先生預期生意額上漲，「今日人流很多，可能近幾年內今年最旺，消費券幫到大家消費，大家入攤位多數都願意購物，有巴士迷一次購買約3000港元（約384美元）。」

來自深圳的陳先生說，對上一次已是2018年到動漫節，時隔5年，覺得今年場內氣氛很熱烈，昨日在場內花費900多港元購買多款動漫福袋。本地動漫迷Chris說，連同消費券花費逾千元，購買動漫福袋，大讚今年氛圍更好，「上年排隊不足一小時即可入場，今年卻需一小時半，而大家不用戴口罩很重要，以前見不到大家心情，亦不能完全見到cosplayer悉心打扮，今年又終於能見到大家的笑容，真的很開心」。

售賣電腦產品的攤位營運總監李先生表示，電腦滑鼠及無線耳機銷情理想，消費券有助消費意欲，市民普遍購買多於一件商品，昨日銷量較去年增加二至三成，預期周末人流再有一成提升，「復常之後的動漫節，大家明顯會更開心去購買，更開心去享受活動。」