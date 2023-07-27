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李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

李玟告別式這天后扶靈 家人揚言報警才拿回奧斯卡旗袍

香港新聞組／香港27日電
華語歌壇天后李玟，當年在奧斯卡頒獎典禮上穿的紅旗袍。（取材自微博）
華語歌壇天后李玟，當年在奧斯卡頒獎典禮上穿的紅旗袍。（取材自微博）

華語歌壇天后李玟（CoCo）本月5日在香港瑪麗醫院離世，終年48歲。她的告別式於7月31日下午4時於港殯儀館設靈，7月31日下午6時至晚上10時於該館一樓大禮堂供歌迷拜祭，其餘時間以私人形式舉行，堂內禁止拍攝，遺體於8月1日火化隨即辭靈出殯。就訃聞所見，上面只有李秋林、李秋林丈夫何錦麟，以及李思林的名字，卻不見CoCo的富商老公Bruce的名字，引發外界關注。

綜合媒體報導，李玟的告別式流程也曝光，扶靈名單有姊夫何錦麟、伯樂姚謙、華納音樂高層Jonathan Serbin、摯友彭文慧、前輩甄妮、資深歌迷楊楊、中學同學李百敏、好友馮余慕莊。李玟曾在訪問中表示，自己見到甄妮感動得哭了出來，覺得對方才是自己媽媽。

此外，據港媒報導，李玟的遺照曝光，照片是由兩位姊姊親自挑選，她們覺得這張照片中的CoCo像個天使，有CoCo生前喜歡穿的白色衣服，還有她的標誌陽光笑容。 

此外，李玟家人在選陪葬的衣物時，包括了在2000年奧斯卡表演時穿過的紅色旗袍卻遇阻撓，前往赤柱寓所拿取時，職員以Bruce不在港禁止入內，直到李玟家人揚言報警，才順利取回這件旗袍。

李玟的告別式流程上，寫著31日下午4點至6點舉辦非公開追思會，6點至晚上10點是歌迷及媒體拜祭時間，地點則是在香港北角英皇道679號香港殯儀館一樓大禮堂。而8月1日上午10點30分大殮，扶靈的習俗在台灣大多由生命禮儀社的工作人員代勞，在香港、澳門則多由往生者的親朋好友擔任。CoCo的歌迷可於本月31日下午6時至晚上10時拜祭，喪禮其餘時間則以私人形式舉行。訃聞上亦提到家屬懇辭帛金，如有帛金將會捐作慈善用途。

為了體恤李玟的粉絲，李玟胞姊李思林先前就表示，特別開設了YouTube頻道，將在當天直播李玟的告別式，讓各界粉絲都能在空中悼念李玟的離世，「我知道CoCo的粉絲遍布全世界，也有很多這次不能來參加追思會，所以31日的4點鐘會在這裡開直播，希望二姊能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路，謝謝大家」。

李思林以「Nancy Lee」開通YouTube頻道，設靈當日會以全球直播，讓歌迷送別CoCo最後一程，大會由7月31日下午4時至晚上7時及8月1日上午9時30分至10時30分於官方Youtube頻道進行直播。

李玟的遺照曝光，照片是由兩位姊姊親自挑選。( 取材自微博)
李玟的遺照曝光，照片是由兩位姊姊親自挑選。( 取材自微博)

李玟 香港 YouTube

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