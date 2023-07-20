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亞洲50最佳酒吧 香港中環COA三連冠

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

超過800名亞洲區最優秀的調酒師與業界精英18日雲集香港，參與亞洲最具權威的雞尾酒潮流指標盛事──2023「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮。

大公、文匯報報導，位於中環善慶街的香港酒吧COA連續三年奪冠。這項年度排名由亞洲50家最佳酒吧學院投票選出，今次首度在香港舉行。奪冠的酒吧COA創辦人Jay Khan說：「能連續三年稱冠感覺超乎現實，今年更在香港領獎別具意義，我感到無比自豪。」

Jay Khan在香港出生、成長，其團隊一直努力創造雞尾酒的無限可能，帶動一向以創新及多元見稱的本地酒吧文化持續發展。COA主打墨西哥風味烈酒調製的雞尾酒，每晚都有不少烈酒愛好者，專程來COA品嘗稀有品種的梅斯卡爾酒和其他不為人知的龍舌蘭酒，以及招牌雞尾酒。

旅發局有份合辦此盛事，總幹事程鼎一致辭時恭賀COA打破大會紀錄，連續三年在眾多亞洲頂尖同業之中，勇奪榜首之位，為香港爭光。「亞洲50最佳酒吧」內容總監Mark Sansom說，今年來自17個城市的獲獎酒吧均洋溢着無比才華與創意，足證亞洲的酒吧一直勇於挑戰極限，打造令人驚嘆的體驗。

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