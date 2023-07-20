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港缺工7.7萬創9年新高 空運最飢渴缺13.3% 公僕缺9.9%

香港新聞組／香港20日電
香港職位空缺至今年3月共有約7.78萬個 ，按行業分析，其中空運業在3月的空缺率最高，達到13.3%。（Getty Images）
香港職位空缺至今年3月共有約7.78萬個 ，按行業分析，其中空運業在3月的空缺率最高，達到13.3%。（Getty Images）

香港人力短缺情況嚴重，立法會最新《數據透視》文件顯示，香港勞動人口由2018年至2022年間減少21.9萬或6%至約346萬人。受新冠疫情影響，本地人口自2019年中期後累計減少15.3萬人或2.1%。香港疫後復常，人力嚴重短缺，私營機構整體空缺由2021年3月約3.93萬個，接近倍增至2023年3月約7.78萬個，令職位空缺率升至2.8%的9年高位。

文匯報報導，按行業分析，空運業2023年3月的空缺率最高，達13.3%；其次為院舍照顧服務業（9.1%）、住宿服務業（7.4%）及保健服務業（4.2%）。此外，建造業今年出現1.75萬至2.4萬的人力缺口，而公共小巴／客車行業的缺口則為3600人。公營機構同樣人力不足，公務員空缺率由2018年3月的4.2%，倍升至今年3月的9.9%。醫院管理局的全職員工流失率，亦由2017-2018年度的9.4%上升至2022-2023年度的12.9%。

彭博報導，香港的銀行和保險公司鑑於金融人才流失嚴重，加上近期來自內地的業務激增，遂發起「搶人大戰」，新招員工薪酬上漲幅度高達30%。法國外貿銀行（Natixis）估計，該行業仍有約4000個職位空缺。

保險業監管局數據顯示，由於跨境人流恢復正常，壓抑多時的需求被釋放，今年首季香港對內地訪客的保險銷售額猛增近27倍，香港銀行業幾乎每個領域都人手不足。

疫情過後經濟反彈，香港各行業招聘人數激增，失業率接近2.9%的四年低點。畢馬威調查指出，約35%香港金融機構預計今年會增加員工數量。有指剛畢業的大學畢業生也能拿到好幾份入職邀請。

事實上，香港銀行業人才非常搶手，金融和科技行業專業人士的薪酬水平水漲船高，比競爭對手新加坡的高得多。彭博行業研究指出，香港投資銀行分析員（Analyst）年薪約9.2萬美元，大幅拋離新加坡的分析員年薪約6.2萬美元達48%

保險經紀公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）在2月和3月的調查也顯示，2023年金融服務業平均薪酬漲幅為4.8%，是所有行業中漲幅最高。

香港 保險 新加坡

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