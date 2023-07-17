港人消費券到手 商家旺足暑假 有人花十多萬港元買珠寶

香港16日發放新一期電子消費券，約650萬人受惠。圖為不少商家為響應消費券的派發，推出優惠吸引市民消費。（中通社）

港府昨日向合資格市民派發第二期電子消費券2000元（港幣，下同，約256美元），適逢周日，即使當天高掛三號風球，也擋不了大批市民外出逛街購物，盡情享受消費樂趣，不少商場、食肆均擠滿了人。有一家大小外出午膳的市民表示，有消費券幫助下可加碼吃美食；也有市民藉著領取消費券的開心心情，豪擲十多萬港元購買珠寶首飾贈送妻子。

文匯報報導，不少零售商 表示，今次消費券能帶來10%至20%生意增長。有商場指出，零售銷貨數字已連升6個月，加上全面通關後旅客量大增，而暑假一直是消費旺季，估計今年7月至8月人流和生意額按年升約30%。

昨日下午觀塘apm商場內人來人往，多間店鋪收銀台前排起結帳的長龍。市民翁先生大手筆花費11.5萬元（港幣，下同，約1.4萬美元）購買戒指、項鍊等首飾送給太太，並指「無消費券都會照樣買，但有消費券會買得重手一點，感覺更加開心。」

楊先生帶家人外出午膳，他指今次有消費券，估計用膳的金額比以往多一倍，餘下的消費券金額則打算帶兒子選購文具等作獎勵。他期望日後港府可再次派發1萬元消費券，讓市民購物「鬆動一點」。

連鎖餐廳集團負責人譚女士表示，旗下不同餐廳配合派發消費券而推出指定菜式七一折優惠，七一折的食物有較多食客下單。她表示，昨日的人流明顯上升，多了不少顧客用消費券買單，亦有不少人訂枱，期望生意額有10%至20%額外增長。

香港16日發放新一期電子消費券，有商場舉行消費獎賞活動，吸引不少市民購物和領取禮品。 （中新社）

新鴻基地產代理租務部助理總經理馮穎欣表示，今年的零售勢頭增長得很快，零售銷貨數字已連升6個月，且暑假一直是消費旺季，她估計配合港府發放第二期消費券，約有130億元價值的資金投入市場。馮穎欣認為零售市道較好，估計7月至8月人流和生意額按年升約30%。

另據大公報報導，大約100萬名透過八達通收取消費券的市民，未能趕及於昨日收取消費券，有市民到便利店拍卡發現「無錢收」而大動肝火。財政司司長陳茂波在網誌表示，他們因為未有在6月30日前用完上期的消費券，所以延遲收取今期消費券，他們如在本月底前達到消費額要求，便能在下月的16日獲發第二期消費券。