港16日再派消費券 1600食肆推71折 「多啲笑容 多啲出街食嘢」

香港16日將再派發消費券。（中新社）

香港 期待疫後經濟復甦，第二期消費券將於16日派發，餐飲及零售業界紛紛推出優惠吸客。

大公報報導，香港飲食業界昨日宣布，消費券派發同日將再辦「飲食界慶回歸優惠2.0」活動，近1600間食肆參與，推出指定菜式或套餐71折優惠，更有食肆將優惠延展至全日堂食餐單。

飲食界立法會議員張宇人表示，7月1日推出優惠時市民反應熱烈，上次參與的大部分食肆都再參與這次活動，期望經過上次經驗後更多食肆能在餐牌上列明優惠，預計當日食肆營業額會增加。

據報導，消費券16日派發，合資格的現有登記人可獲發2000元（港元，下同，約255.69美元）。為推動市民消費，一眾連鎖快餐店、茶餐廳及酒樓等食肆重推七一折優惠，部分更是優惠「加碼」，其中太興集團下所有品牌的全線商舖將推出全日全單堂食七一折優惠。

張宇人表示，此次參與的食肆已接近1600間，參與食肆名單仍在不斷更新，上次大部分食肆將再度參與，也有部分食肆的優惠食物可能有些改變，包括麥當勞 重推11元兩件菠蘿吉士堡、陶源酒家六頭鮑魚宴474.2元四位用，以及富臨集團全線分店推鮑魚海鮮宴495元四位用套餐。

報導稱，張宇人表示，業界發起大優惠並不為賺取更多利潤，只是希望市民「多啲笑容、多啲出街食嘢。」

為配合消費券派發，各大商場亦先後宣布推出不同獎賞及優惠活動，包括新城市廣場即日起至8月31日將推「夏日消費券獎賞」，憑消費券電子支付工具累積消費滿2000元，即送600元商戶電子禮券，獎賞最高可獲6600元回贈。朗豪坊將於今日起至9月17日舉辦《夏日「車」想大抽獎》雙重抽獎活動，會員消費滿500元或以上，有機會贏取50吋4K智能電視等獎品，亦可同時參與「終極大獎」抽獎，有機會贏取全新四驅旅行車。

此外，日本 宣布將於下月開始排放核汙水，環境及生態局局長謝展寰前天宣布，一旦日本排放核汙水，特區政府會即時禁止10個都縣的水產進口。張宇人表示，業界支持特區政府決定，政府已與日本食品進口商及日式店舖開會，確保在政府實行進口食品禁令時，讓業界足夠時間處理替代食材來源。

他說：「政府為食品安全採取及時措施，也是為保證市民食得安心、食得安全、食得放心，市民可以放心食用無被政府禁止進口的食材。」