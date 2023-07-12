港警帶走羅冠聰家人：香港懸賞通緝後的第一波「株連抓捕」

流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰，其家人在香港的住所7月11日突遭香港警務處國安處搜查、港警將羅冠聰的父母及兄弟共三人帶走問話。左為羅冠聰與母親合照，右為羅冠聰通緝令。 （取材自羅冠聰臉書）

流亡英國的香港 前立法會議員羅冠聰，其家人在香港的住所7月11日突遭香港警務處國安處搜查、港警將羅冠聰的父母及兄弟共三人帶走問話。此前國安處才在7月3日宣布通緝 包括羅冠聰在內的8名民主派人士，懸賞金額每人100萬港幣（約12.7萬美元），然因8人皆流亡海外、無法逮捕，因而讓通緝令徒具形式；這一次帶走羅冠聰家人，是港府公告懸賞後的第一波行動。羅冠聰家人此次在錄取口供之後已獲准離開、無人被拘，但港府此舉「株連」意味濃厚，儘管羅冠聰聲明早已與相關人士無任何金錢或工作往來，但港府的作法已明確釋放出訊號：只要被認定違反中國紅線，任何人都會被列入抓捕範圍。

港媒香港電台、香港01等報導，港警國安處7月11日凌晨6時許，突襲東涌一處屋宅的兩戶住家、進入調查數小時，這兩戶住家的其中一戶是香港眾志（已解散）創黨主席羅冠聰舊居，現由其母及兄長居住，而另一戶則是羅冠聰父親的住處。

羅冠聰父母、兄長 遭帶走問話

國安處搜查之後，羅冠聰的父母及兄長共三人遭帶走問話，詢問他們是否有向羅冠聰提供經濟援助、是否做為羅冠聰在香港的代理人等，而在錄取口供後，羅冠聰的家人獲准離開，此次行動無人遭到拘捕。

在事後港警向CNN、BBC等外媒發布的聲明中，僅指出國安處在7月11日上午帶走兩名男子及一名女子進行調查，但並未透露三人的身分；而將三人帶走的理由，是「他們涉嫌協助警方通緝人員繼續實施危害國家安全的行為和活動」。雖然三人並無被拘，但港警聲明仍指出：

「調查仍在進行中，可能會採取進一步行動，包括逮捕。」

此前國安處才在7月3日宣布通緝前立法會議員郭榮鏗、許智峯及羅冠聰，以及已解散的法律人士團體「法政匯思」前召集人任建峰、已解散的工會組織「職工盟」前總幹事蒙兆達、還有商人袁弓夷、社運人士郭鳳儀、劉祖廸等8人，每人懸賞金額100萬港幣，此8人被控違反香港國安法，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。

國安處7月3日宣布通緝8人，每人懸賞金額100萬港幣。 （中通社）

（美聯社）

但因8人皆已流亡海外，國安處總警司李桂華當時坦承被通緝者若不返回香港便無法拘捕，但仍在記者會上強調國安法有「域外效力」。

李家超放話：終生追捕流亡人士

香港特首李家超7月11日出席例行的行政會議前，也向媒體放話，表示會「終生追捕」8名涉嫌違反香港國安法的流亡人士，並表示公布懸賞令之後，「警方有收到一些資料」，但現階段還不會公開調查細節，而若任何人能夠幫助警方逮捕或是成功撿控8人，「可按實際情况拿到賞金」；李家超另呼籲社會大眾應將遭通緝的8人當作「過街老鼠、避之則吉」，要求民眾若有關於8人的情報，務必提供給警方，警方會持續擴大情報網路、用盡一切方法追捕，並追究在背後援助、支持或控制8人的力量，並強調港警會持續加強調查力道。

對於自己家人遭到搜查問話一事，羅冠聰在Facebook上回應指出：

「就近日香港警方一系列行動，我可以肯定地說：相關人士與我完全沒有金錢往來，我的工作與他們無關，『協助』之說純屬無稽。」

事實上，羅冠聰早在2020年7月31日就在Facebook宣告離港後已沒有聯絡親人，也正式與親人斷絕關係，但是如今港警國安處的舉動，形同宣示要進行株連、以殃及家人的方式來恐嚇被通緝的8人、以及更多流亡港人。

而李家超的說法，對於流亡港人來說也毫不意外，甚至習以為常，羅冠聰在數日前的7月8日便在Facebook引述「終生擔心」、「過街老鼠」、「避之則吉」等港府不時用以指責包括自己在內流亡人士的詞彙，並表示自己過去三年內單獨出入不同國境，拜訪民主同道友好，廣結良緣，一點都不擔心，並直指：

「只係得香港政府會將一代又一代年輕人推向對立面，呢班官員去到邊都被唾棄。被制裁嘅官員，不如又試吓無保鑣嘅情況下落市區一次？」 （只有香港政府會將一代又一代年輕人推向對立面，這些官員去到哪裡都被唾棄。被制裁的官員，不如試試看在沒保鑣的情況下，去市區一次？）

（路透）

港府株連家人的做法，其實也早在許多港人的預料當中，除羅冠聰三年前就公開宣告與家人斷絕關係之外，2020年12月時，同遭通緝的香港前民主黨立法會議員許智峯，當時宣布流亡歐洲不久後，其與家人的匯豐 銀行帳戶遭到凍結，之後匯豐銀行CEO祈耀年在2021年1月致信許智峯，表示是「收到警方通知而不得不採取行動」並表示銀行因顧忌法律責任，別無選擇。

後來在2022年4月，許智峯的家人再次遭到株連針對——香港律政司引用香港國安法向高等法院申請，向許智峯本人、太太及母親發出財產限制令，將其在香港的財產凍結。當時在港媒的報導中，明確以「株連」來形容港府的作為。

容海恩「割席」避免遭受株連

也有為避免遭受株連，而先行宣布與流亡的民主派親人「割席」的例子，如現任建制派香港立法會議員容海恩也在2022年8月於港媒東方日報刊登聲明，表明自己「作為流著偉大之血的中國人」，在「國之大義」的前提下，與自己涉嫌違反國安法顛覆國家政權罪的公公袁弓夷脫離關係。

袁弓夷現年74歲，被港媒形容為「年紀最大的攬炒派」，過去長年在中國經商，是首批在中國大陸設廠的港商之一，但在2019年反送中運動爆發後，袁弓夷公開表達自己民主派的政治立場，更曾在2020年香港電台的連線訪問中，直認自己是「黃絲，黃到金」。

容海恩的丈夫是袁弓夷之子、香港時事評論員袁彌昌，7月3日面對公公袁弓夷遭懸賞通緝一事，容海恩當時就表示支持國安處行動，並且呼籲袁弓夷返港自首。

袁弓夷在2022年容海恩宣布與自己斷絕關係之後，於接受外媒採訪時表示理解，並指出容海恩為保住自己在建制派中的地位以及家庭，勢必會切割自己；而如今容海恩除擔任立法會議員外，也頻頻在中國媒體甚至綜藝節目曝光——不過，如今港府的大動作「株連」，已表明與家人斷絕關係的聲明不能擔保平安，而在此情勢之下，恐怕容海恩的建制派背景，才是讓她與羅冠聰的家人不同、得以平安無事的唯一原因，而這也代表，如今的香港不僅容不下民主派，連「非建制派」也愈來愈沒有了生存空間。