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港主教周守仁 獲教宗擢升樞機

香港新聞組╱香港10日電
教宗方濟各宣布擢升天主教香港教區主教周守仁為樞機，成為香港教區第四位樞機。(取材自香港電台)
教宗方濟各宣布擢升天主教香港教區主教周守仁為樞機，成為香港教區第四位樞機。(取材自香港電台)

香港天主教社會傳播處昨天表示，教宗方濟各宣布擢升天主教香港教區主教周守仁為樞機，成為香港教區第四位樞機。周守仁今年4月曾訪問北京，是香港主權移交後，首名到訪北京的在任香港教區主教。

綜合外電和港媒報導，教宗方濟各昨天宣布，周守仁及另外20名主教及總主教為樞機，任命儀式將於9月30日於梵蒂岡舉行。

香港教區前主教楊鳴章於2019年1月病逝，主教一職懸空超過兩年後，周守仁於2021年獲教宗方濟各任命為香港教區第九任正權主教。周當時提到，教會願成為溝通平台，協助社會修補撕裂，又期望聆聽和對話可重新團結各界，但強調團結不是單一的，而是要在多元中找到團結。

周守仁今年4月應北京教區主教李山邀請訪京5天。他在北京出席彌撒時提到，要愛國、愛教會，還說大家都想國家好，愛國是本分。

中央社報導，周守仁1959年生於香港，隨即受洗成為天主教徒，中學畢業於香港華仁書院，此後前往美國明尼蘇達大學就讀，先後取得心理哲學學士及教育心理學碩士學位，並在1984年加入耶穌會。

此後，周守仁在香港華仁書院實習，並在香港聖神修院學院研讀神學，先後領受執事聖職及鐸職，2006年獲得美國哈佛大學心理教育學博士學位；2018年1月1日，他升任耶穌會中華省會長，同年11月被補選為輔大董事。

2021年5月17日，在前任香港主教楊鳴章2019年1月病逝、主教職位空缺逾2年下，周守仁獲教宗方濟各任命為香港主教；同年10月1日，周守仁辭去輔大董事職務；同年12月4日正式就任香港主教。

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