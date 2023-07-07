悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

樂壇天后李玟 （CoCo）離世終年48歲，消息震撼眾多樂迷，不少網民大感惋惜及不捨，亦有人熱論今年剛好是2023年，過去半世紀幾乎每次年份3字尾，都總有香港 娛樂圈巨星逝世，由武打巨星李小龍到傅聲，樂壇的Beyond成員黃家駒與陳百強，再到張國榮與梅艷芳 ，粒粒巨星令人唏噓。

Beyond主唱黃家駒在日本發生意外。（取材自臉書）

香港01報導，李玟離世引起網民關注，不少網民直呼「好邪」，有人稱昨晚一聽到李玟死訊，都即時聯想到，好像只要是「3字尾」的年份，香港娛樂圈都會傳來巨星殞落噩耗。

回顧過去半世紀，香港娛樂圈的確幾乎每隔10年都有星光殞落，早於1973年，年僅32歲的李小龍逝世猝死家中，到1983年香港邵氏功夫男星傅聲車禍身亡，至1993年的黃家駒與陳百強分別因日本拍攝意外及生病離世，再到至今仍令人印象深刻的2003年，那年大家先後失去了張國榮與梅艷芳。

有人質疑2013年似乎打破了魔咒，但有網民提醒，當年樂壇也失去了創作女歌手陳僖儀這個新星，她當年因車禍不幸身亡，去世時年僅26歲，令人惋惜。

逢3字尾娛圈必傳死訊的疑雲令部分網民大呼「恐怖」，亦有理性網民指其實每年都有不少娛樂圈中人離世，無謂太過杞人憂天，反認為與其待有人離世後才說可惜，不如趁還可以時多珍惜，平日網上留言留一線，多欣賞本地娛樂圈中人作品。

此外，今年也是張國榮逝世20周年，20年前的香港瑪麗醫院送走他，如今也送走天后CoCo。和李玟一樣，因憂鬱症自殺的香港明星，還有張國榮、翁美玲、陳百強。

2003年4月1日，張國榮在中環文華東方酒店24樓墜樓死亡，年僅46歲。墜樓現場留有張國榮遺書，稱自己長時間受情緒困擾。

翁美玲在1987版經典「射鵰英雄傳」中扮演黃蓉。1985年5月14日，她致電友人稱「透露做人很辛苦、活著沒意思」，喝了半瓶白蘭地並在家打開煤氣，了結生命，年僅26歲。

風度翩翩的歌手陳百強，曾多次提到自己性格憂鬱、長期失眠及易情緒低落。1992年1月18日，他以酒吞服安眠藥後深度昏迷，17個月後，1993年10月因腦衰竭而去世，終年35歲。