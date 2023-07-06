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李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

港出生遺腹子家世坎坷 李玟在胞姊山頂寓所割腕輕生

香港新聞組／香港6日電
李玟（左）與媽媽、兩個姊姊感情緊密。（取材自微博）
李玟（左）與媽媽、兩個姊姊感情緊密。（取材自微博）

香港出生的美籍華語流行女歌手李玟（CoCo）5日晚突傳死訊，享年48歲。據悉李玟2日在其胞姊Carol位於香港山頂的寓所內，疑用利器割腕，外傭報案時已無知覺，且呼吸脈搏俱弱，經送院搶救後一度恢復心跳及呼吸，惟留醫3天後，延至5日離世。警方指，於2日下午接獲報案，指一名48歲女子在山頂一住宅單位內企圖自殺，昏迷送往瑪麗醫院搶救。

綜合媒體報導，李玟與加拿大籍富商老公Bruce婚變後，於去年底遷出南區壽臣山道愛巢，搬到中環一服務式住宅暫住。李玟去年參加內地節目「聲生不息」，不少香港觀眾重新認識這位在台灣發跡的天后。其實她在香港出世且成長，連洋人前夫都在香港住了30多年，他們在香港結婚，並選擇在邵氏片場擺酒，有說婚禮花費2億元（港幣，下同，約2556.6萬美元）。

事實上，李玟是遺腹子，還沒出生時父親就過世，父親為印尼華僑，與在北京學中醫的妻子相識，後來移居香港。她與母親、兩位姊姊感情深厚，由於小時候家境不佳，住過板間房，靠母親辛苦拉拔長大，李玟18歲就踏入演藝圈努力賺錢。李玟84歲的媽媽早年已回港生活，前年在山頂餵流浪貓時被野豬撞傷，身體多處骨折，正慢慢康復中。

李玟9歲時移民加州舊金山，加州大學爾灣分校生物學系肄業。1993年回香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍，1994年6月在台灣發行首張個人唱片正式出道，成名後向唱片公司爭取1997年推出首張廣東專輯，但反應與銷量都遠不及國語專輯。

在個人生活中，李玟與姊姊們的感情深厚，她也一直扮演著家庭的支柱角色，為了姊姊們的學費和生活而放棄了大學，展現了她的堅強和責任心。

二姊李思林受訪時曾透露，自己在李玟身上學到很多，她自我要求很好，希望家人有好日子過，「他們沒有上大學，但她讓我們讀書，完成自己的心願，我覺得很幸運，下輩子我也要繼續做她的家人！」李思林難掩感激落淚。

前兩年疫情影響，李玟與前夫留港避疫，她在IG分享生活照，前夫豪宅坐擁無敵海景更有私家花園，面積超過2700呎，2016年成交價已經8200萬，估計現在已過億。

李玟 香港 加州大學

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