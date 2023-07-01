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賭王四太梁安琪擁11商廈、225住宅 不動產值數百億港元

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

已故賭王何鴻燊的四太梁安琪，其身家豐厚為人所共知，香港01報導，最近市場上面流傳一份有關四太的不動產物業清單，資產規模相當驚人，涉及超過600項物業（包括住宅、工商鋪、車位及地皮等），單計全幢商廈就已經有11幢，而獨立屋則有40間，分層住宅更加多達183間及2幢服務式住宅，純粹保守估計都高達幾百億港元。

據報導，這份不動產物業清單，是去年澳門立法會議員的財產申報文件，顯示四太各類型的不動產分布情況，規模龐大，基本上和一家地產商沒什麼分別。

報導稱，四太愛好投資物業地產人所共知，原來她擁有的住宅物業多達225間。當中有183間為分層住宅、40間獨立屋，以及2幢服務式住宅。看看她以往入市的戰績，相信四太旗下住宅物業絕大部分都位於香港，而且還是豪宅地段。近年最受矚目的是四太在2016年豪斥13億元（港幣，下同，約1.6億美元），大手掃入Mount Nicholson四伙住宅單位，贈予兩名千金何超欣及何超盈，當時四太更說「買樓是讓女兒學投資」。

此外，四太早年鍾情九龍站上蓋豪宅君臨天下，購入屋苑多達9個單位作收租。至於獨立屋方面，最貴重的應該就在淺水灣道4號大宅，市值大約20億元。

四太愛好投資物業地產程度幾乎是「全方位」，除了上述豪宅之外，四太還有一大堆工商鋪物業，如果只計全幢商廈就有11幢，鋪位就有70個。當中最矚目要數位於中環皇后大道中30號的娛樂行，這幢商廈位於中環人流最多的位置，是前往蘭桂坊必經之路，以目前呎價約3萬元參考，估計娛樂行都升值一、兩倍，「市值沒有90億，都有80億」。

核心區以外，新興發展區也是四太目標，大約在十年前四太用32.8億元，向長實購入黃竹坑香葉道41號全幢商廈，當時成交呎價約1萬元。

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