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七一升旗 港警會展重兵布防 前特首董建華連3年缺席

香港新聞組／香港1日電
金紫荊七一舉行升旗儀式， 警方在灣仔會展一帶「重兵駐守。（視頻截圖）
金紫荊七一舉行升旗儀式， 警方在灣仔會展一帶「重兵駐守。（視頻截圖）

香港特別行政區成立26年，早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行七一回歸升旗儀式。出席者包括行政長官李家超伉儷和政府高層官員，前特首林鄭月娥、梁振英夫婦、曾蔭權夫婦均有出席，前特首董建華連續第三年未出席升旗禮引發關注。

綜合港媒報導，中央駐港機構代表亦有出席，包括中聯辨主任鄭雁雄，外交部駐港公署特派員劉光源。其他出席嘉賓亦包括，勞福局前局長羅致光、政務司前司長張建宗、律政司前司長梁愛詩、行會成員任志剛、李國章，以及多名立法會議員。

香港特首李家超（左）七一撰文放閃，感謝太太陪伴，特首夫人特定穿中式華服出席慶回歸...
香港特首李家超（左）七一撰文放閃，感謝太太陪伴，特首夫人特定穿中式華服出席慶回歸活動。（取材自臉書）

現場奏唱國歌，不設立公眾觀禮區，紀律部隊會在空中和海上敬禮。升旗結束後，港府會在灣仔會展大會堂舉行慶祝酒會，警方昨起在港島包括會展及銅鑼灣一帶大布防。大批穿著戰術背心的警員及反恐特勤隊分成小隊高調巡邏，附近有警車及戰術巴士停泊。警員沿灣仔碼頭、會展站及鷹君中心巡邏。金紫荊廣場則被大型水馬圍封，外圍架起鐵欄，警方在鐵欄兩旁架起4個帳篷，共有近10名警員駐守，劍齒虎裝甲車亦在欄內戒備。

港媒報導，董建華已連續第三年未有出席升旗禮，2021年他因要到北京出席中國共產黨百周年黨慶，所以缺席在會展升旗禮，但同年的全國人大會議開幕禮，他離場時意外跌倒，需要別人攙扶才能起來，並於9月在瑪麗醫院接受心臟手術，之後缺席同年國慶活動，及去年3月的全國兩會、七一升旗禮。

此外，李家超6月30日出席「慶祝香港回歸祖國26周年」活動啟動禮時說，香港國安法實施三周年，香港撥亂反正，社會安寧；香港在經歷種種挑戰後正重新起飛，處於由治及興的關鍵期。他又指，在國安法和「愛國者治港」原則的雙重保障下，社會整體穩定，經濟發展向好，營商環境自由方便，香港吸引力有增無減。

港府新聞稿指三年來香港特區依法履行維護國家安全的職責，又指雖然香港社會整體現已回復穩定，但社會絕不可掉以輕心，務須時刻保持警覺，慎防反中亂港分子伺機反撲，破壞社會安寧，危害國家安全。

政務司司長陳國基其後在社交媒體撰文，指香港國安法「一法定香江」，認為每個市民都要有維護國家安全的自覺，居安思危，防患未然。他說「軟對抗」的破壞力量仍欲伺機而動，美西方國家和外部勢力針對香港的污衊抹黑和政治攻擊亦未有息止。

香港 全國兩會 北京

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