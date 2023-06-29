港家庭、個人快樂指數 3年最低 「不是復常就順利」

「香港家庭開心指數調查」創下3年來的新低，專家認為家庭在社會復常期間，需要一段調節期。（中通社）

香港 社會邁向復常，但今年「家庭開心指數」和「個人開心指數」均低於過去兩年疫下同期，認為家庭不快樂的人數倍增。專家提醒政府「不是疫情 結束就一切順利」，呼籲港府與社會各界協助家庭復常，關注精神健康。

綜合文匯報、明報報導，有團體早前發起「香港家庭開心指數調查」，以10分為滿分，調查結果28日公布，香港今年家庭快樂指數、個人開心指數分別為6.57分、6.28分，低於去年的6.98分、6.59分，同為3年來的新低。

若以年齡畫分，19至24歲受訪者的家庭開心指數跌幅最大，由去年6.91分跌至今年6.09分。所有年齡組別中，只有65歲或以上受訪者錄得輕微升幅。另外，今年有17%的市民認為自己家庭不快樂，比率按年上升近一倍。

體委託東華學院護理學院，今年4月3日至17日透過網上問卷訪問了1300多名市民，了解港人的家庭快樂感、個人快樂感、家庭團結度、家庭健康狀態及家庭抗逆力等。約一半受訪者已婚，亦有過半受訪者育有子女。

調查顧問、理大協理副校長石丹理表示，雖然疫情過去，但家庭不會馬上開心，社會復常後家庭面臨不少壓力，特別是年輕家長要處理子女全面復課的生活和情緒轉變，亦要適應變化，認為家庭在社會復常期間，需要一段調節期。

另外，調查亦發現較多年輕人認為家庭精神不健康，個人快樂感和家庭團結度，也會影響家庭快樂指數。研究團隊建議市民分擔家庭工作、應多擁抱家人，或直接表達愛意，例如給家人寫卡片，從小培養家庭團結感，提升家庭抗逆力，並呼籲政府與社會各界協助家庭復常，關注精神健康。

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