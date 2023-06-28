QS世界大學排名 港7校上榜6校名次跌

QS大學排名 港7校上榜 資料來源：QS

英國高等教育 排名機構Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名2024出爐，香港 7間上榜大學，有6間排名均下跌，其中排名最高的香港大學位列第26位，按年跌5位；中文大學排第47，下跌9位；綜合香港院校在新增的國際研究網絡指標表現最差。

香港經濟日報報導，此次排名來自104個地區共1499所院校，全球三甲排名與去年大致相若，美國麻省理工學院繼續穩占榜首，英國劍橋大學屈居第2位，排名不變；英國牛津大學按年微升1位至第3位。

香港6間排名皆下跌，港大由去年第21位跌至26位，落後新加坡 及內地4間大學，包括排第8位的新加坡國立大學、第17位的北京大學、第25位的清華大學，以及第26位南洋理工大學。

中文大學排名亦下跌9位至第47，科技大學則大跌20位至第60，城市大學下跌16位至第70，浸會大學下跌14位至第295，嶺南大學由去年601至650位，跌至641至650位；僅得理工大學排名維持第65位。

QS為英國一家私人公司Quacquarelli Symonds所發表的年度大學排行榜，最初與「泰晤士高等教育」合作，兩者於2004至2009年期間聯合發表「泰晤士高等教育-QS世界大學排名」。2010年後分道揚鑣，QS以固有方式繼續公布自家的排行榜，泰晤士則採用新的方法，另推出「泰晤士高等教育世界大學排名」。

目前，QS公司與愛思唯爾合作發布排名，榜單涵蓋世界綜合與學科，另有亞洲、新興歐洲與中亞地區、拉丁美洲、阿拉伯地區、金磚五國共五個持不同準則的地區排名。