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蔡天鳳母抖音悼大寶貝 「血肉之痛永刻我心」

香港新聞組／香港26日電
蔡天鳳丈夫Chris帶領四名子女在靈堂鞠躬令人動容。（取材自抖音）
蔡天鳳丈夫Chris帶領四名子女在靈堂鞠躬令人動容。（取材自抖音）

香港28歲名媛、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳慘遭碎屍殺害，家屬18日、19日為她辦喪禮。蔡天鳳母親「五姐」24日在抖音上載約5分鐘的剪輯片段，難掩不捨之情。五姐形容女兒仁慈心善，「這種血肉之痛永刻我心，沒有終止」。

蔡天鳳母親「五姐」24日在抖音上載片段，家屬難掩不捨之情。（取材自抖音）
蔡天鳳母親「五姐」24日在抖音上載片段，家屬難掩不捨之情。（取材自抖音）

綜合香港01、明報報導，從照片及短片剪輯而成的片段所見，靈堂布置以蔡天鳳生前最愛的粉紅色為主調，當日大批親友到場弔唁，其中蔡的丈夫帶同4名子女在靈堂鞠躬令人動容。

蔡天鳳母親「五姐」向尊敬的各位長輩、鄉親好友們表達感謝，稱「我們全家懷著萬分悲痛疲憊的心情，悼念孝順善良的大寶作最後的告別儀式。在此向各方長輩、鄉親好友們表達萬分的感謝，上千人從世界各地遠道而來送大寶貝最後一程，感謝大家時刻的關心和慰問。」又衷心感謝香港警方神速，不眼不休為女兒昭雪。

「五姐」憑歌寄意，抖音片段背景音樂用上謝軍的《親人別哭》，內含歌詞「我不想你離開我的身邊，再也看不見你燦爛的笑臉。轉眼我們分隔兩個世界。為何愛你卻觸不到你，為何想你卻看不見你。為何要讓我的親人離我而去？」

家屬18日及19日為蔡天鳳辦喪禮。（取材自抖音）
家屬18日及19日為蔡天鳳辦喪禮。（取材自抖音）

她形容「大寶貝」蔡天鳳仁慈心善，是在所有親朋好友們眼裡的孝順好女兒，好媳婦，好妻子，好媽媽，「這個突如其來的噩耗，讓我經歷了生離死別，撕心裂肺的感受，媽媽溫柔可愛的小心肝，在正值最美好的年華，說沒就沒了，這種血肉之痛永刻我心，沒有終止。」

蔡天鳳家屬18日下午起在大圍寶福紀念館為其設靈，據悉有千人出席，大部分是來自海南的親友。蔡天鳳靈柩送往寶蓮禪寺海會靈塔火化，據知骨灰會暫放寶蓮禪寺。

蔡天鳳 香港 抖音

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