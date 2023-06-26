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港大工程現蜂窩狀梁柱 專家：或須打掉重建

香港新聞組／香港26日電
潘焯鴻發布多張港大建築工程的相片，顯示正在施工的港大地盤的石屎結構表面出現孔洞。（取材自臉書）
潘焯鴻發布多張港大建築工程的相片，顯示正在施工的港大地盤的石屎結構表面出現孔洞。（取材自臉書）

香港大學有建築工程疑爆石屎（水泥、混凝土）問題。中科監察主席潘焯鴻昨天發表多張聲稱是港大一個建築工程項目的相片，可見多個結構柱的混凝土出現空洞，甚至部分橫梁內石屎「穿窿（洞）」。有工程師看過相片後，估計是灌注混凝土時振動不足而造成「蜂窩」現象，嚴重的或需打掉重蓋。

香港01報導，港大發言人回覆查詢表示，該校目前正與有關承建商「嚴肅跟進」。據了解，涉事工程為「西高山校園重建計畫」的西苑重建項目，地盤工程鄰近薄扶林水塘，承建商為精進建築，去年曾涉及安達臣道地盤天秤倒塌意外事件。

中科監察主席、工程師潘焯鴻昨天於社交網站，公開港大部分建築工程的相片，從相片可見建築物石屎出現空洞，部分橫梁、構造柱及牆壁出現石屎剝落，鋼筋外露。他指，部分構造柱甚至「穿窿」，中間沒有任何石屎，批評建築工藝和質素「比第三世界還要差」。他聲稱，這些相片「已核實」，據其了解工程僅展開約3個月，但質素差劣，需要詳細檢查是否需要拆卸重建。

結構工程師倪學仁指，相片可見的蜂巢狀混凝土現象俗稱「黃蜂竇」﹐亦即「蜂窩現象」，通常是灌注混凝土時振動不足，令水分或空氣未能向上排走，於混凝土之中佔據空間。

因此，混凝土乾透之後，隨之形成空洞。他表示，如果「黃蜂竇」只出現在建築物表面，不難處理，只需填補水泥砂漿則可，但視覺上仍有瑕疵；倘建築物內部亦有同情況，則需確定範圍之後，以灌漿模式修理，嚴重的或需打掉重蓋。

中科監察主席潘焯鴻發布多張香港大學建築工程的相片，可見內部多個結構的混凝土出現空...
中科監察主席潘焯鴻發布多張香港大學建築工程的相片，可見內部多個結構的混凝土出現空洞。（取材自臉書）

據了解，涉事為港大「西高山校園重建計畫」的西苑重建項目，於2021年7月開展，預計2024年峻工，地盤鄰近薄扶林水塘，由精進建築承建，與發生地盤天秤倒塌意外事件導致數人死亡的安達臣道地盤屬同一公司。

翻查資料，工程將會重建成多用途綜合建築群，提供約1300個學生和職員宿舍，項目標榜採用全鋼模塊化綜合施工（MiC）施工方法。

潘焯鴻稱，負責工程的顧問公司一直非常不滿建築質素的表現，並曾多次向承建商及港大管理團隊匯報，但情況沒有改善，認為發展局及屋宇署需要考慮介入檢視樓宇質素。

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