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譚耀宗：愛國者成主流 港已無中間派

記者陳宥菘／香港24日電
全國港澳研究會副會長譚耀宗指出，香港現在已無所謂的「中間派」，「愛國者」成社會主流。（中通社）
全國港澳研究會副會長譚耀宗指出，香港現在已無所謂的「中間派」，「愛國者」成社會主流。（中通社）

針對香港現況，中國全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗日前指出，社會已出現變化，當前只有「愛國愛港派」及「反中亂港派」，再無所謂「中間派」。他並稱，當前香港「愛國者」已成主流，「反中亂港者」只屬極少數，過往的政治劃分已不合時宜，不需要太多標籤。

綜合港媒報導，譚耀宗認為日後應致力團結多數，深化愛國教育，同時聚焦於良政善治。他並援引國家主席習近平的話指稱，當前香港進入「由治及興」階段，社會對中央全面管治權有更深的理解，因此，他才認為愛國者已漸成香港社會主流。他並稱，被判刑、被DQ（取消議員資格）、逃走海外的才是反中亂港者。

譚耀宗還說，以往立場較不清晰，所謂搖擺性、變化較大的陣營稱作「中間派」，因此缺乏積極的支持者，亦有部分人可能「扮中間」，未必討好。但若他們認同一國兩制和中央的全面管治權，重視國家安全，都可歸屬於「愛國者」。

就他的觀點，當前港人僅有「愛國者」和「反中亂港分子」畫分，媒體詢問這樣香港是否仍「五光十色」？譚耀宗回應，「五光十色」的意思是社會不同階層、專業和背景人士都有政治參與，而政治上他們都是「愛國者」。

譚耀宗舉例稱，以往被視為中間派的「民主思路」創辦人湯家驊和「新思維」創辦人狄志遠「當然都是愛國者」，至於民主黨，他認為「沒有被DQ」「沒有被判刑」則可被視為愛國者。至於民主黨成員能否參選區議會？譚耀宗則認為要視派出的人選而論，端看他們能否獲得「三會」（「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」和「分區委員會」，多為建制派成員）的支持爭取到提名

香港 民主黨 提名

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