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反送中歌曲「願榮光回歸香港」周一又重新上架

記者賴錦宏／即時報導
2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）
2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）

香港2019年反送中歌曲《願榮光歸香港》從多個音樂平台下架後，19日又重新上架。

據香港媒體報導，被香港律政司入稟申請禁制的《願榮光歸香港》於本月14日突然從多個音樂平台下架後，周一又重新上架。歌曲創作團隊「願榮光歸香港 Dgx原創團隊」當天透過臉書帖文說，「下架事件屬技術問題，與串流平台無關」。

創作團隊還說，之前下架的音軌已以「2023 Edition」（2023版本）專輯形式在各大音樂平台重新上架，並新增了三首全新版本。該團隊還說，「堅決反對任何試圖鉗制思想及言論自由的行為」。

對此，香港行政會議召集人葉劉淑儀受訪時說，雖然歌曲禁制令還沒有裁決，因此歌曲重新上架不涉及違法行為。但該創作團隊的言論和在不同音樂平台重新上架歌曲的行為已具有挑釁性。

她說，如果創作團隊反對禁制令，可到法庭進行抗辯。香港是法治社會，不同人可有不同選擇，但行為需合法，遵守法例。

香港區人大代表、立法會議員陳勇也稱，製作團隊明知律政司已入稟法院，依然選擇將有關音樂上架，擺明是挑釁行為，且有藐視法律的嫌疑，建議有關部門檢視該行為有否涉嫌違反《港版國安法》。

對於該歌曲重新上架，香港律政司回應稱，由於案件的司法程序已展開，不會作進一步評論。

香港律政司向法院申請對《願榮光歸香港》實施禁制令之際，從上周三起該歌曲突然無法在多個音樂平台上搜索到。而在蘋果公司的音樂平台上，只有台語版可供下載和購買。

香港 反送中 港版國安法

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