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「追鴨族」維港打卡 帶旺食肆生意

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

滿載港人回憶的兩隻大黃鴨再來維港，魅力爆燈，所到之處，也帶來大批賞鴨人潮，帶動當區食肆生意。昨日金鐘海旁多間連鎖快餐店爆滿。有餐廳窗邊座位可觀看大黃鴨，店方預料黃鴨熱潮有助帶動入座率，周末預訂率較理想。餐飲聯業協會會長黃家和估計，維港兩岸食肆的生意額會增加兩至三成。

大公報報導，周末金鐘海旁的商業區，多間連鎖快餐店內都人頭湧湧，大多數是慕名而來的情侶、一家大小等，觀賞大黃鴨後到附近餐廳休息。餐廳職員忙個不停，有職員說，昨日的人流量遠超上周末，「那些人都是看鴨子，平時都沒有那麼多人」，職員說，部分食材在下午時段已售罄。

大黃鴨將在父親節期間「出巡」，沿維港漫遊至尖沙咀。「一邊吃飯、一邊看黃鴨拍照。」餐飲集團「1957 & Co.」市場傳訊部總監陳杏明昨日表示，集團旗下在海港城的Paper Moon，以及在北京道一號的權八，窗邊位置可觀看到黃鴨的「蹤影」，相信會吸引更多客人前來「打卡」，隨著黃鴨「巡遊」氣氛慢慢推高，提升入座及預訂率。

陳杏明表示，大黃鴨相隔10年再度出遊訪港，相信可帶動香港旅遊業及餐飲業生意，而近日港府舉辦多項不同活動，推動社會開心氣氛，集團旗下在尖沙咀區的餐廳，光顧的旅客占比率亦有所上升。

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