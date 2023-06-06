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港虎豹別墅6•9重開 導賞團限預約 胡文虎遊戲室首公開

香港新聞組／香港6日電
香港一級歷史建築虎豹別墅9日起，重新開放市民預約參觀；圖為別墅大門。 （中新社）
香港一級歷史建築虎豹別墅9日起，重新開放市民預約參觀；圖為別墅大門。 （中新社）

香港一級歷史建築、位於大坑半山的虎豹別墅是不少港人的集體回憶，去年底完成活化歷史建築夥伴計畫任務後，歷時約半年復修，將於9日起以導賞形式重新開放予市民參觀。市民可於今晨10時起透過古蹟辦網頁預約參觀；別墅內的遊戲室更首度公開，大宅還保留大量原裝傢俬，讓市民更能沉浸式遊覽。古蹟辦昨透露，別墅內有牆身出現滲水問題，部分文物也需修補，之後考慮將別墅再次納入有關活化計畫。

香港一級歷史建築虎豹別墅9日起，重新開放市民預約參觀；圖為別墅中、西式結合的花園...
香港一級歷史建築虎豹別墅9日起，重新開放市民預約參觀；圖為別墅中、西式結合的花園。（中新社）

大公、文匯報報導，虎豹別墅連私人花園，為胡文虎於1936年為華僑商人、「萬金油大王」胡氏家族所興建，胡氏兄弟所研製的「虎標萬金油」上印有騰躍老虎商標，亦遍布別墅內。位於大廳中的月洞門彩繪玻璃上繪有兩隻威風凜凜的老虎。古物古蹟辦事處教育活動組二級助理館長周大傑指，這件老虎彩繪玻璃出自義大利一名藝術家手筆，標誌着胡文虎的身分，而採用傳統中國庭院的月洞門，令起居室看似一個寶盒。

此外，虎豹別墅是香港碩果僅存、採用中式折衷主義設計的建築，由於胡文虎受緬甸佛教的影響，令別墅內摻入中西合璧的建築元素。古物古蹟辦事處教育活動組二級助理館長雷詩雅指，飯廳天花板採用中西合璧設計，如四角的蝙蝠裝飾寓意「福氣」，再掛上西式吊燈，而私人花園為法式庭園布局，卻搭配中式庭園建築物如涼亭、角樓及小橋等。

香港虎豹別墅具有歷史、建築特色和文物價值。（中通社）
香港虎豹別墅具有歷史、建築特色和文物價值。（中通社）

雷詩雅指出，胡文虎當年與朋友相聚的遊戲室將首度公開，保留原來的桌子及座椅，並展示胡文虎畫像。目前虎豹別墅仍有小量修復工程在進行，導賞團僅逢周五至周日及公眾假期（農曆年初一至三除外）以粵語進行，每日4節，每節名額24人，將會視乎反應，再考慮是否平日加開導賞團。參加者必須網上報名，不設現場報名，入場時須出示確認電郵；參觀期間不得飲食、吸菸，禁用無人機航拍或腳架拍照及錄影。

雷詩雅還提及，別墅內有牆身出現滲水問題，部分文物也有褪色問題，古蹟辦會在非開放時間進行修繕工作，以及為部分建築文物進行修補。港府目前正檢討活化計畫，未來考慮將虎豹別墅納入下一輪（第七期）「活化歷史建築伙伴計畫」。

虎豹別墅早年被納入該活化計畫，被活化為「虎豹樂圃」，2019年起以音樂學院營運，需以社企模式自負盈虧地營運。惟去年10月，營運機構宣布經營困難，同年12月將建築物交還政府。

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