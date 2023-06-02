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泰晤士高教排名 香港中大首進全球百大

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港中文大學（中大）於2023年度泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）世界大學影響力排名第83位，今年是中大首次打入全球百大，凸顯中大在推動17項聯合國可持續發展目標的重大進展。

中大網站指出，中大整體評分達89.4分，再次成為香港排名最高的大學。在評分指標的17個可持續發展目標當中，中大在優質教育（SDG 4）、體面工作和經濟增長（SDG 8）及和平、正義與強大機構（SDG 16）方面表現最好，位列全球第5位、第22位和第23位。

中大校長段崇智教授表示﹕「社會責任與可持續發展是中大策略計劃 2021-2025的核心範疇之一。作為一所承擔社會責任的高等學府，中大一直致力在研究、教育和交流協作等各方面積極推動可持續發展目標。今次排名結果是外界對中大所作努力的一個重要肯定，我們會繼續在大學的所有工作中融入可持續發展理念和實踐社會責任。」

2023年THE世界大學影響力排名涵蓋來自112個國家及地區共1,591所大學。它是唯一一個衡量全球大學在聯合國可持續發展目標貢獻的排名榜，評估大學在研究、管理、外展活動和教學四個範疇的表現。

教育 香港 聯合國

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