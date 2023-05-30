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香港新生人數暴跌 近9成幼稚園財困

香港新聞組╱香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港適齡學生人口減少，令各級學校都面對收生壓力。根據報告，今年幼稚園學生人數呈現出「斷崖式」下降，近九成幼稚園有財政困難。

文匯報報導，根據教聯會調查，57.4%學校指今學年學生人數減少20人或以上，更有逾一成學校減超過40人，而新學年收生也繼續悲觀。

此外，多達88%幼稚園表明有財政困難，六成至八成學校因此而減薪凍薪以至裁員，更有十多間幼稚園正面臨「殺校」。教聯會敦促特區政府教育局及時制定長遠規畫，並實施相應政策協助業界「軟著陸」。

教聯會副會長朱國強表示，教育局應盡快制定相應的長遠規畫，幫助業界有足夠的準備應對未來挑戰。他引述受訪學校提出多方面的期望，包括教育局可以從師生比例、學校資助、幼稚園行政、教育規畫、薪酬福利等方面着手推行相應政策措施，以減輕幼稚園/幼兒園的營運壓力。

教聯會就此提出了多項建議，如調整幼稚園計畫中的收生比例，由現時1名教師對11名學生，減低至1比8，而對於取錄特殊教育需要（SEN）學生的學校，師生比可進一步降低，以釋放老師的工作壓力，為學童提供更適切的照顧。另外，幼稚園亦應推行「一校一行政助理」，提高學校運作效率，同時教育局也可提供統一幼師薪級表，增加教職員的薪酬和津貼，以吸引人才等。其他建議，包括延期執行雙重上限租金政策、縮短全日制和半日制津貼差距等，以幫助學校處理財政困難。

教育局 租金 香港

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