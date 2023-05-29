黎智英國際律師團隊領導：英對港作為有倒退疑慮

壹傳媒集團創辦人、英國公民黎智英2023年稍晚將依港區國安法受審。領導黎智英國際律師團隊的蓋拉格（左1）認為，英國政府在維護香港自由民主上有倒退疑慮。（中央社）

英國政府近日再次發布「香港 報告」，對「黎智英 案」有不少著墨。不過，領導黎智英國際律師團隊的蓋拉格告訴中央社，近一個多月以來，英國政府在維護香港自由民主方面有倒退疑慮。

出身愛爾蘭、具英國「御用大律師」（King's Counsel, KC）頭銜的資深訟務律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）長期關注人權和媒體自由議題。她近日出席非政府組織「香港自由委員會」（CFHK）與「無國界記者組織」（RSF）在倫敦針對媒體自由偕同舉辦的交流研討會，會後接受中央社採訪。

蓋拉格指出，黎智英是英國公民，自1989年「天安門事件」以來就是中國共產黨的眼中釘、肉中刺。2019年以後，中共能利用的法律工具更多，黎智英僅因參與和平示威抗議、透過媒體傳播當權者不樂見的資訊，就可能在牢獄度過餘生。蓋拉格強調，「英國（政府）必須更勇於為自己的公民發聲」。

壹傳媒集團創辦人黎智英曾說，天安門事件激發他踏入傳媒業。現在的他除了背負蓋拉格口中虛假的「詐欺」罪名，預計今年稍晚還將被迫依北京2020年起強行實施的港區「國家安全法」受審，被控罪名包括串謀勾結外國或境外勢力、發布煽動刊物等。

蓋拉格今年3月曾在聯合國人權理事會（Human Rights Council）日內瓦會議發言提到，近年來，港府利用刑法、國安法等法律，以記者、律師、民主運動人士等為重點壓迫目標，將他們入罪。國安法適用範圍寬廣得令人「嘆為觀止」，基本上任何事情都可被詮釋為威脅國家安全，地球上任何一個人都可能被控觸法，就算他從未踏入香港或中國一步。

香港主權1997年7月1日由英國移交中國後，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述關於香港的「中英聯合聲明」執行情況。在25日發布的最新報告中，外交大臣柯維立（James Cleverly）指出，他曾在今年2月的聯合國人權理事會會議，以及本月稍早與率團訪英的中國國家副主席韓正會晤時提及黎智英案，英國政府「最高層」也曾向港府表達關切。

在此之前，CFHK曾聲明，黎智英的國際律師團隊自去年以來數次求見英國外交大臣未果，後來更致函求見首相蘇納克（Rishi Sunak），最後是在媒體大量曝光下，於1月10日獲主責印太區域事務的外交部副大臣級官員屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）接見。

當天，英國首相府一名發言人指出，外交部「已協助黎智英一段時間」，「英國政府永遠都會支持自由、權利與法治」。

蓋拉格告訴中央社，英國外交部公務系統確實已「盡其所能」，該被批評的不是他們，而是該展現政治意志與領導力的高階官員，包括歷任外交大臣和首相。

近日曾訪問台灣的前首相特拉斯 （Liz Truss）以對北京言詞強硬著稱，她曾在2021年至2022年9月擔任外交大臣，並在2022年9至10月期間擔任首相。

蓋拉格說，事實上，在對黎智英案的立場上，自2020年黎智英遭控違反國安法以來，無論是拉布（Dominic Raab）、特拉斯或柯維立擔任外交大臣，或是強生（Boris Johnson）、特拉斯、蘇納克擔任首相，英國政府的立場都沒有實質改變。

以近期的例子來說，自去年5年以來，黎智英的國際律師團隊數次求見外交大臣，但特拉斯、柯維立，都未曾接見。

蓋拉格指出，拉布在2020年曾就黎智英案批評中方，但隨後約兩年時間，英國政府幾乎默不作聲，直到2022年底才開始有官員推文、國際會議發言等較明顯動作，可惜就連這些有限進展在過去一個多月也被英國政府其他作為逐步抵銷。

柯維立4月下旬發表指標性的對外政策演說，提及英國應積極尋求與中國維持互動、發揮對中影響力，當時CFHK曾批判這反映英國政府對中政策「天真」、一廂情願。

5月以來，商業與貿易部主責投資事務的副大臣級官員強生（Dominic Johnson）等英國官方代表陸續訪問香港，推動金融和經貿合作，儘管北京未曾停止緊縮箝制香港自由民主的鐵腕。

蓋拉格說，令人遺憾的是，就黎智英的遭遇而言，英國政府目前較美國政府和歐盟「安靜低調」，有失對本國公民（黎智英）的責任。