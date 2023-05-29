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中港共享器官、港器捐掀退出潮？ 政務司斥造謠

香港新聞組╱香港29日電
香港政務司長陳國基表示，近期取消器官捐贈登記數字大幅上升是假象。(中通社)
香港政務司長陳國基表示，近期取消器官捐贈登記數字大幅上升是假象。(中通社)

香港近期出現大量取消器官捐贈登記，情況不尋常，政務司長陳國基昨斥責有人蓄意造謠，製造內地和香港矛盾，這些人促市民退出器官捐贈登記名冊，當中部分人根本從未登記，仍在網上申請退出，試圖製造大量人士退出器官捐贈的假象；他強調兩地商討的捐贈器官互助機制，絕不影響香港遺體捐贈器官分配及病人輪候等安排。

綜合文匯報、明報報導，陳國基提及去年底內地與香港通力合作成功進行跨境器官捐贈，讓一名香港急需心臟移植的女嬰重獲新生，指出「如果沒有那次的捐贈，女嬰已經和父母陰陽兩隔」。他指出這個成功個案令各界感到欣慰鼓舞，亦啟發兩地積極探討恆常化的器官移植互助機制。

他重申，互助機制是透過「第二層分配機制」進行，所謂「第二層分配機制」是指捐贈的器官必須先在當地分配給有需要的病人，如果在當地沒有合適的受贈者，跨境互助機制才會啟動。換言之，互助機制不會改變現時香港遺體捐贈器官分配以至病人輪候等安排，故香港市民無須過分憂慮。

對於有人在網上煽動市民退出中央器官捐贈登記名冊，他指出這些是存心不良者在造謠，借題製造內地和香港之間的矛盾，「更甚者，部分人根本從來沒有登記過器官捐贈，但仍然在網上申請退出登記，試圖製造大量人士退出器官捐贈的假象」。

陳國基強調，對於器官衰竭病人來說，器官移植是延續他們生命的最後希望，「捐贈者的器官十分珍貴，在有需要的時候，可以挽回寶貴的生命，遺愛人間。」他希望廣大市民支持器官捐贈及兩地器官移植互助，更好地成就捐贈者的無私大愛，令更多在危急關頭的病人早日重見希望、重獲新生。

據報導，醫管局器官捐贈聯絡主任表示，每年有80至120名腦幹死亡的病人，當中40%至45%獲家屬同意捐贈器官，部分個案在爭取家屬同意時遇到不同困難，有死者生前沒向家人提過捐贈器官意願，或沒在中央登記冊登記，甚至有不少家屬對器官捐贈存誤解，影響捐贈器官數字。他們呼籲有意捐贈者生前應告知家人自己的意願，並在登記冊登記，又期望港人勿忘器官捐贈的意義。

香港近期取消器官捐贈登記數字大幅上升，醫管局28日安排兩名器官捐贈聯絡主任與傳媒...
香港近期取消器官捐贈登記數字大幅上升，醫管局28日安排兩名器官捐贈聯絡主任與傳媒會面，呼籲市民告訴家人捐贈器官意願。(取材自香港電台)

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