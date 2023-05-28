港新冠疫情4周後到頂 學者：每半年現小高峰

香港專家表示，新冠疫情未來或會不停出現小波幅。圖為香港市民出行。(中通社)

香港 正經歷撤銷口罩令後首個新冠病毒感染高峰，這波截至上周中已出現近千宗嚴重或死亡感染個案。專家表示，未來香港每半年或會出現一次類似高峰，直至巿民反覆感染，高峰才有可能減弱。

明報報導，這波新冠小高峰出現近千宗嚴重或死亡感染個案，政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅估計，要3至4周後始見頂，之後回落，他相信XBB變異病毒會在香港成為主流，料下半年針對XBB病毒的單價疫苗有機會供港，但估計非長者及非高危者要自費注射。

被問及新冠病毒是否如流感般每年出現兩次高峰期？孔繁毅稱新冠情况有點不同，現估計大約每半年新冠抗體就會下跌，到時混合免疫屏障就會跌，「通常由上一波開始計的6個月後就會有一個高峰」。

他稱，每半年一次的高峰暫時仍會較高，但相信隨著巿民多次重複感染，混合免疫屏障愈來愈牢固，可能令高峰變得愈來愈低，惟要視乎有否新的變種病毒 ，例如XBB1.15或1.16傳染性較高，倘變異大，高峰可能會較高。

另一政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆亦認為，新冠疫情 約每半年至9個月便出現「小波幅」，但不會造成嚴重挑戰。