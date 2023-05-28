我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

港新冠疫情4周後到頂 學者：每半年現小高峰

香港新聞組╱香港28日電
香港專家表示，新冠疫情未來或會不停出現小波幅。圖為香港市民出行。(中通社)
香港專家表示，新冠疫情未來或會不停出現小波幅。圖為香港市民出行。(中通社)

香港正經歷撤銷口罩令後首個新冠病毒感染高峰，這波截至上周中已出現近千宗嚴重或死亡感染個案。專家表示，未來香港每半年或會出現一次類似高峰，直至巿民反覆感染，高峰才有可能減弱。

明報報導，這波新冠小高峰出現近千宗嚴重或死亡感染個案，政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅估計，要3至4周後始見頂，之後回落，他相信XBB變異病毒會在香港成為主流，料下半年針對XBB病毒的單價疫苗有機會供港，但估計非長者及非高危者要自費注射。

被問及新冠病毒是否如流感般每年出現兩次高峰期？孔繁毅稱新冠情况有點不同，現估計大約每半年新冠抗體就會下跌，到時混合免疫屏障就會跌，「通常由上一波開始計的6個月後就會有一個高峰」。

他稱，每半年一次的高峰暫時仍會較高，但相信隨著巿民多次重複感染，混合免疫屏障愈來愈牢固，可能令高峰變得愈來愈低，惟要視乎有否新的變種病毒，例如XBB1.15或1.16傳染性較高，倘變異大，高峰可能會較高。

另一政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆亦認為，新冠疫情約每半年至9個月便出現「小波幅」，但不會造成嚴重挑戰。

香港 變種病毒 疫情

上一則

中國C919商業航班首飛 抵達北京後接受「水門禮」

下一則

港市建局財困 須靠借貸推重建 擬檢討7年樓齡補償機制

延伸閱讀

維吾爾學生入境香港失聯 恐遭引渡中國

維吾爾學生入境香港失聯 恐遭引渡中國
專家：最高法院平權判決僅限教育 不影響就業

專家：最高法院平權判決僅限教育 不影響就業
香江風情／香港依然 「榴槤飄飄」

香江風情／香港依然 「榴槤飄飄」
睽違3年 香港國際古玩展連4天免費參觀

睽違3年 香港國際古玩展連4天免費參觀

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光