我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展亞裔風光 役所廣司、坂元裕二獲影帝、劇本獎

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

維吾爾學生入境香港失聯 恐遭引渡中國

中央社／台北27日電
國際特赦組織26日公開要求香港當局交代新疆維吾爾族學生阿布都雷赫曼的下落和命運，這名學生10日從韓國抵達香港後失聯迄今。（圖取自instagram.com/abduwali9）
國際特赦組織26日公開要求香港當局交代新疆維吾爾族學生阿布都雷赫曼的下落和命運，這名學生10日從韓國抵達香港後失聯迄今。（圖取自instagram.com/abduwali9）

國際特赦組織26日公開要求香港當局交代一名新疆維吾爾族學生的下落和命運，這名學生10日從韓國抵達香港後失聯迄今，擔憂他未經正當程序被非法引渡到中國大陸，可能面對任意拘留和酷刑。

國際特赦組織（Amnesty International）官網26日發文作以上表示。

國際特赦組織指出，阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）自5月10日向一位朋友發送簡訊後就再也沒有音訊。他在簡訊中說，他在抵達香港機場後正在接受中國警方的訊問。

國際特赦組織中國問題研究員阿卡德（Alkan Akad）指出，考慮到中國政府在新疆對維吾爾人犯下危害人類罪的背景，以及對出國旅行的維吾爾人的持續追捕，阿布都雷赫曼的未知命運令人深感擔憂。

阿卡德說，阿布都雷赫曼似乎在抵達香港時就被拘留和審訊，這引發了人們對香港政府可能參與中國政府侵犯維吾爾人人權行為的質疑。

國際特赦組織表示，阿布都雷赫曼出生於中國新疆克拉瑪依市。他在韓國首爾度過了7年的學習時光，並於2022年完成體育產業與休閒專業的博士學位。朋友形容他是一個說話溫和、勤奮的學生，最大的愛好是踢足球。

國際特赦組織指出，阿布都雷赫曼因有出國旅行史而被列入中國政府的新疆維吾爾人和其他穆斯林「觀察名單」。國際特赦組織記錄了中國政府針對國內外維吾爾人任意單獨監禁、長期監禁和酷刑的多起事例，純粹是因為他們曾到過中國境外。

國際特赦組織提到，中國當局越來越多地在境外追捕和威脅受害者，以壓制異議甚至強迫他們遣返。在某些情況下，中國當局要求其他國家的政府拘留中國維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林，以便將他們轉移回中國。如果個人確實面臨遭受酷刑或其他嚴重侵犯人權行為的風險，則這種引渡違反了「聯合國禁止酷刑公約」和一般國際法。

阿卡德說，香港當局必須緊急披露阿布都雷赫曼的下落，他已經超過兩週沒有與親人取得聯繫，且由於其種族和宗教信仰而面臨遭受酷刑的嚴重風險。如果阿布都雷赫曼被拘留，必須讓他接觸律師和親屬，並保護他免受任何虐待。

維吾爾 香港 新疆

上一則

愛迪達向中國求和了 修復形象扭轉新疆棉爭議

延伸閱讀

香江風情／香港依然 「榴槤飄飄」

香江風情／香港依然 「榴槤飄飄」
睽違3年 香港國際古玩展連4天免費參觀

睽違3年 香港國際古玩展連4天免費參觀
港佛聯會連3天慶佛誕 8千信眾浴佛祈福國泰民安

港佛聯會連3天慶佛誕 8千信眾浴佛祈福國泰民安
英國發布香港報告 北京：還是沒從殖民舊夢中醒來

英國發布香港報告 北京：還是沒從殖民舊夢中醒來

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大

張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後