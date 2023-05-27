港飄色搶包山回歸 3.2萬人湧長洲 「后中后」6連霸

香港長洲舉行搶包山決賽，12名晉身決賽的選手施展渾身解數，爭奪個人賽獎項。（中通社）

闊別三年，長洲太平清醮的飄色巡遊、搶包山終於在昨日佛誕回歸，約3.2萬人湧入長洲，島上大街小巷人頭湧湧，十分熱鬧，有內地旅客專程到來看飄色與搶包山。餅店外購買平安包的顧客大排長龍，「平安」字樣設計的精品亦大受歡迎。

香港長州搶包山決賽，鐘玉川（左）、黃嘉欣分別奪得包山王、包山后。（中通社）

大公報報導，疫後重現的十多台飄色車盡顯特色，飄色車上的小朋友打扮，由代表中國古代人物，到反映現代航天科技發展，也有關於時事熱點與諷刺時弊的，令圍觀的市民掌聲不絕。

凌晨的搶包山比賽激烈，鍾玉川及黃嘉欣分別成為今屆包山王與包山后。有市民說，今年太平清醮人流雖尚未完全恢復，但氣氛不遜當年，認為「社會穩定，大家才能多感受佳節氣氛。」黃嘉欣第六次奪冠，獲封「包山后中后」殊榮。至於9屆「包山王」得主郭嘉明，因沒有於限時內返回地面，遭取消資格。

在中環前往長洲的5號碼頭，昨日早上起已大排長龍，乘客輪候上船需逾20分鐘。儘管中午氣溫接近攝氏30度，但無阻市民看飄色的熱情。

今年強勢回歸的飄色會景巡遊，各隊飄色主題應有盡有。巡遊以消防員造型的飄色打頭陣，向在土耳其地震參與救援的香港 消防員致敬；有飄色小朋友扮演張家朗等奧運獎牌運動員 ；近日騙案急增，有飄色以防騙為主題，警員打扮的小朋友提醒大家小心騙徒；有小朋友扮演財政司司長陳茂波，巡遊期間不斷向市民派糖。有飄色小朋友拿著「抗議新渡輪加價」的標語；又有小朋友手持付與港燈的500多萬元大支票 ，諷刺港燈停電反而有賞。

餅店「郭錦記」昨日上午已出現人龍，有客人一口氣買下50個平安包派給親戚。負責人郭宇鈿說，預計生意比往年增加四成。