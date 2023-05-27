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香江風情／香港依然 「榴槤飄飄」

香港特派員李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

因有人偷錄國泰空姐機艙對話，釀出一場大風波，好多香港人才知道內地有那麼個「小紅書」網路平台，那平台上除了可以「篤背脊」（背後說壞話），還有個「種草筆記」，專門對各種觀光地方發表議論，新熱的一個又與香港有關，那是說香港有條「榴槤街」，在內地買不到一個榴槤的錢，在那條街上可以買走兩大個泰國「金枕頭」。

早有年有部港產片叫「榴槤飄飄」，描活香港底層和邊緣人，也在揭示九七轉折的中港關係，作為意象的榴槤，多少有點聞起來臭吃起來香的意念。「小紅書」這回熱議，正好與電影的三個元素揉在一起，包括香港正熱賣的榴槤、封號的「榴槤街」，以及由榴槤和那街折射的中港關係。特別要說說，那條街在香港草根之區深水埗，那裡雖然品流複雜，但人稱「平民天堂」，因為東西最便宜。

講到榴槤，有一段香港迴光，那是香港繁盛的早年，有數據說全球出口的榴槤，有一半是進了香港，即使是內地冒起之後，去年香港也占全球市場出口量近三成。十年前就有形象的說法，是香港人每年吃1億顆榴槤，吃到最後香港人就把榴槤做成月餅、雪糕之類了。

內地現在是世界榴槤第一進口國，每年進口額逾40多億美元，就在疫情爆發封城的2021年，其榴槤進口還逆勢大增四成。

雖說吃榴槤內地搶到第一，但每年榴槤季仍有大批有錢內地民眾專門到香港吃榴槤。除了香港榴槤便宜，還因在香港吃榴槤又新鮮又不會吃到假貨。

香港人仍然愛吃榴槤，社交平台上有多個「香港榴槤關注組」之類的圈子，別以為這是玩社會運動玩到榴槤上，其實那成千上萬聚合的，只是鍾意吃那一口的人，在那裡呼朋喚友，交流買、吃、品的心得呢。

有這麼一大堆愛榴槤的人，吃榴槤自然要登峰造極。香港榴槤是真的便宜，數十港元就能買到一顆「青尼」、「金枕頭」，但那已是泰國大路貨了，跟那些吃榴槤的高手談，甚至談柔佛「貓山王」也算是新手。現在最高檔次，是吃北馬「黑刺」，號稱「樹上黃金」，如果您吃清晨樹上掉下，早班機運來香港的「樹上熟」，那顆「黑刺」可能盛惠（編按：「要價」）6000元新台幣（約195.5美元）。

香港 泰國 小紅書

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