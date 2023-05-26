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巨鴨首次「二重暢」訪香港 料再掀賞鴨打卡潮

香港新聞組／香港26日電
兩隻18米高的巨型橡皮鴨（小黃鴨）相隔十年再次訪港，現身青衣海域，引起市民關注；圖為橡皮鴨停泊在香港青衣一船廠內。（中新社）
兩隻18米高的巨型橡皮鴨（小黃鴨）相隔十年再次訪港，現身青衣海域，引起市民關注；圖為橡皮鴨停泊在香港青衣一船廠內。（中新社）

巨型黃色「橡皮鴨」2013年在維港隨波浪搖動展出，吸引近800萬人次「打卡」。高18米的巨鴨25日早上再度現身香港，令人回想起十年前停駐在維港引人爭先打卡的場面，但今次的巨型橡皮鴨不只一隻，而是成對出現在青衣海域。主辦方預告，6月1日將公布黃鴨游入維港安排，料會再掀起賞鴨打卡潮。

綜合文匯報、香港01報導，香港青衣附近水域開始出現橡皮鴨的蹤影，原本只有一隻，引起居民關注，之後再出現一隻一模一樣的巨型橡皮鴨，而且比10年前那隻高1.5米，令人產生雙倍驚喜。

巨型橡皮鴨高是繼2013年後再度訪港，十年前是展出一隻鴨，這次增加至兩隻。（取材...
巨型橡皮鴨高是繼2013年後再度訪港，十年前是展出一隻鴨，這次增加至兩隻。（取材自香港電台）

這對巨型橡皮鴨在青衣附近海域暢泳約兩個小時，在汀九橋及青馬大橋的襯托下，成為市民及傳媒爭相拍攝的對象。

據悉，今次現身青衣是巨鴨為今年在香港的展出而首次試水，再次訪港的巨鴨將首度夥拍同伴，齊齊帶來大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》。主辦單位AllRightsReserved（ARR）表示，將於6月1日公布有關詳情，包括正式展覽日期和地點，期望可愛的橡皮鴨可散發藝術的治癒力量溫暖人心，為大家帶來更多歡樂。

不只港人對橡皮鴨充滿情懷，橡皮鴨可愛的外表和其童真的內核，在全世界都收穫了不少粉絲。巨型橡皮鴨裝置作品由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentin Hofman）創作，自2007年起邀「游」世界各地。霍夫曼以放大的童心吸引群眾目光，讓人從日常規律的生活中稍作停頓，建立更多與人互動交流的機會。

兩隻18米高的巨型橡皮鴨（小黃鴨）相隔十年再次訪港，現身青衣海域，引起市民關注。...
兩隻18米高的巨型橡皮鴨（小黃鴨）相隔十年再次訪港，現身青衣海域，引起市民關注。（中通社）

2013年的《橡皮鴨游世界•香港站》由創意品牌 AllRightsReserved（ARR）策展，於5月2日在尖沙咀海運碼頭展出，6月9日離開，吸引大批市民旅客蜂擁親臨維港一睹真身。今年適逢巨型橡皮鴨訪港10周年，橡皮鴨再次抵港，並首次由一變二，相信將再次成為香港市民和遊客打卡的熱門場景。

翻查資料，當年為應對維港風高浪急的海面情況，主辦方特意為橡皮鴨底安排共3個重達3噸的特製石躉，以固定橡皮鴨防止被海浪衝走，更訂造一條防水電纜供電。

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