港漂男嘆公司禁員工講「普通話」 一講就罰錢

來港工作的內地男，在小紅書帳號「光無弟弟」嘆公司禁員工講「普通話」，如果講了就會被罰錢。（取材自小紅書）

日前有來港工作的內地男就於社交平台上嘆指，自己的公司有一個特別的新規定，就是公司內的同事於工作時間都「唔可以講普通話」，日常交流都必須以「廣東話」和「英語」進行溝通，若果他們不小心講普通話的話則要進行「罰款」，令內地男不禁表示「香港 打工人好難...」。

香港01報導，該名來港工作的內地男於小紅書 帳號「光無弟弟」上常常分享於香港生活的點滴，他表示，他公司裡有兩個本地人，「有港漂啦，有新移民 啦」，而該規定是公司新制定的，員工是自願性參加，並非公司所迫，是他們「自己卷自己」。他表示，公司規定大家於日常工作當中都不能夠講「普通話」，只能夠用廣東話或英語以作溝通，否則「被人發現講普通話就會罰款」，而他自己當日便「貢獻」了16港元（約2.04美元）。

從他影片中所拍到的規定守則上看，公司之所以制定此原因，是因要「確保公司在香港市場的競爭力和業務發展」，而「粵語是香港本地主流語言之以一，是我們在香港市場上開展業務的必備技能」，因而員工的語言能力亦需要有所提高。每個員工除了「開會、工作交流」外都只能說廣東話或英語，否則則會被罰款。而罰款為遞增式，犯規一次則需罰款1元，兩次為2元，三次為$4元，而超過5次以上則直接罰款$20，所有的罰款則會被用作「公司的奶茶，團聚費用」。

帖文一出即引起網民討論，有網民表示「神經病的公司」，「還好我沒有工作好險」，「TVB明星都在苦練普通話...大可不必自己卷自己」，但有不少網民則大讚公司的做法「保留廣東話 幾好哦」，認為「 肯努力在地化 學廣東話嘅公司都係好公司」，更覺得樓主的公司「很好玩」，有意成為樓主的同事，一同以「廣東話」交流。

有網民則搞笑指以樓主「唔鹹唔淡的廣東話」，若繼續這樣下去「成個月工資都會被扣完吧」，建議他若真的想學廣東話可「睇多啲TVB」或到外面找老師幫忙正音。