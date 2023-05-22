我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

澳門新冠疫情再起 3天近2000例 每日公布確診數字

記者謝守真／綜合報導
澳門新冠疫情近期明顯升溫。圖為今年內地「五一」連假期間，澳門議事亭前地擠滿來自各地的遊客。（新華社）
澳門新冠疫情近期明顯升溫。圖為今年內地「五一」連假期間，澳門議事亭前地擠滿來自各地的遊客。（新華社）

澳門近期新冠疫情再起，澳門應變協調中心20日表示，17至19日澳門共計新增1911例新冠確診患者。為提高當地民眾警覺，澳門目前已調整新冠感染患者的監測機制，且自20日起改為每日公布疫情數字。

據澳門應變協調中心指出，最新數據顯示，澳門19日新增551例新冠確診病例。其中1人需住院治療，目前確診者中沒有死亡個案，17日及18日新增確診者分別為702例和658例。

澳門應變中心稱，數據顯示澳門正處於新冠病毒感染周期性高峰期，但病毒致病力不高，疫情也未對醫療系統和社會運作造成明顯影響。

但鑑於近日疫情再起，為提高當地民眾警覺，澳門政府17日起已調整新冠病例的監測機制，並宣布20日起改為每日公布確診數。

另，香港新增確診者近期也出現一波高峰。香港醫衛局長盧寵茂日前稱，預估感染人數每日新增病例數逾1萬人。香港醫管局主席范鴻齡20日透露，19日有2700名新冠病人在公立醫院住院治療，但大部分屬輕症，平均住院時間僅4.8天，有信心可應付此次疫情。

不過，隨著確診數字可能繼續上升，范鴻齡指出，香港醫管局緊急應變指揮中心近日已恢復24小時運作，以監察香港疫情狀態。

香港政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅認為，疫情在接下來四周內會步入平穩期。孔繁毅稱，目前mRNA新冠疫苗對Omicron BA.2 and BA.5仍有效，但仍需針對XBB變種病毒研發疫苗，預計年底可供給香港民眾。

澳門 疫情 香港

上一則

號稱「奪島神器」 解放軍國產氣墊登陸艇傳量產

下一則

「520」也勾不起結婚率 多地結婚登記數大幅降低

延伸閱讀

與舒淇結婚近7年 馮德倫「鬍鬚全白」現身坎城

與舒淇結婚近7年 馮德倫「鬍鬚全白」現身坎城
香港九龍城拍攝黄渤電影 升降台突塌8人傷

香港九龍城拍攝黄渤電影 升降台突塌8人傷
港疫情再現小高峰 日增萬例 專家：多輕症，月內可穩

港疫情再現小高峰 日增萬例 專家：多輕症，月內可穩
香港發生電鋸殺人案 女子遭毀容倒臥街頭血泊中

香港發生電鋸殺人案 女子遭毀容倒臥街頭血泊中

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房

太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房