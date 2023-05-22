人手不足 香港長洲大包山變「掛畫」網：沒了長洲特色

由於承做包山竹架的承建商拒接訂單，今年太平清醮只能用畫有包山的掛畫代替大包山。(取材自臉書)

因疫情 而停辦三年的長洲太平清醮及搶包山比賽，將於26日佛誕當天復辦。不過，現場籌備情況所見，發現按傳統以往都會聳立在長洲的三座大包山重要標誌，今年消失了，取而代之的是以三幅大型包山「掛畫」，引起網民熱烈討論。

原本應有的三座大包山。(中通社資料照片)

綜合明報、香港 01報導，過去每逢長洲舉辦太平清醮，除了飄色巡遊及搶包山比賽，填滿平安包的三座大包山，亦是標誌之一，會安放在北帝廟球場內，與搶包山比賽的包山架相對，但原來今年「地標」卻要消失。

長洲太平清醮值理會昨日在其臉書專頁證實，今年不會製作三座大包山，解釋負責建造包山竹架的承建商原本於3月提交報價單，惟由於物價上升、且舊的包山架已多年未用，故要重製作等因素，導致造價增加，至3月底更表示因人手、體力及時間問題，估計未能完成有關製作，須由值理會自行處理。

長洲太平清醮值理會指承辦商拒接大包山，由於時間緊迫，結果只能「畫餅充饑」，最終決以大包山掛畫和小包山頂替。

大會又指，「有關本年度的方案，本會稍後會作出檢討，祈望明年會更好！順祝各位合家平安，身體健康！」

值理會又貼出有關承辦商的通知訊息，當中提到：「由於手足們沒有假期幫手及有傷患致人手短缺，而且亦找不到製作場地，所以包山項目實在是幫不了忙，為免完成不了而出現問題，經商議後決定不接了，請兩會 見諒，萬分抱歉。」

屹立長洲40年的老字號餅店郭錦記的第二代傳人郭宇鈿表示，目前最忙是製作平安包並交給搶包山大會「上包山」。

不少網民留言對只有掛畫假包山感到失望，慨嘆「沒有了長洲特色，好失望」、「沒有三座大包山就不是太平清醮啦」、「遊客一定十分失望」。亦有網民戲稱不如明年用AR擴增實境，辦「元宇宙太平清醮」。