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港疫情再現小高峰 日增萬例 專家：多輕症，月內可穩

香港新聞組╱香港21日電
近日香港每天新冠確診數衝至1萬，疫情再現小高峰。圖為香港廣華醫院急症室。(中通社資料照片)
近日香港每天新冠確診數衝至1萬，疫情再現小高峰。圖為香港廣華醫院急症室。(中通社資料照片)

香港疫情目前再出現一波高峰，預估每日新增病例數1萬人。但由於疫苗接種率高、多屬輕症，平均留院時間不到一周，專家說，料4周內會步入平穩期。醫衛局長盧寵茂說，要保持警惕，但不用過分擔心。此外，澳門昨新增551例感染，沒有死亡個案。

據南方網報導，隨著解封後社會活躍度回升，加上3月撤除口罩令，香港社區檢測陽性比例大幅增加。盧寵茂指出，醫務衛生局預估每天有超過1萬例新冠病毒感染新增個案。若按社區污水檢測結果分析，近期的感染人數可能比去年8、9月的疫情「小高峰」還多。

因應個案激增，醫管局也已重啟緊急指揮中心24小時運作，密切監察公立醫院的情況。據南華早報報導，截至19日，約有2700名新冠確診患者正接受住院治療，而平均住院時間為4.8天，相對較短。報導還指，根據港府每周的疫情報告，7至13日PCR檢測陽性確診共3621例，高於前7日的2927例。

盧寵茂說，當前世界衛生組織已宣布新冠疫情不再是國際關注的突發公共衛生事件，但病毒並沒有因此而離開，仍需要密切監測疫情變化。他提醒，民眾仍應提高警惕，做好日常防護和加強接種疫苗，不能放任病毒不管。

政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅表示，疫情4周內會步入平穩期，惟長遠香港需要針對XBB變種的單價疫苗， 料年底相關疫苗可供港。

孔繁毅稱，目前mRNA二價新冠疫苗對Omicron BA.2 and BA.5仍有效，惟面對新的XBB.1.16變異病毒株，則需要針對XBB的單價疫苗。路透報道，目前輝瑞、莫德納及諾瓦瓦克斯藥廠已在研發針對XBB.1.5及相關譜系的疫苗，孔預料年底會有針對XBB的mRNA及滅活疫苗面世，冀屆時可供港。

因應疫情升溫，澳門政府上周三起已調整新冠感染個案的監測機制，昨日起每日公布新增個案數目，以更全面反映社區感染情况。澳門昨新增551例感染，沒有死亡個案。

香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，近日香港每日新冠確診數衝至1萬，疫情再現小高峰。(...
香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，近日香港每日新冠確診數衝至1萬，疫情再現小高峰。(中通社資料照片)

疫苗 疫情 澳門

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