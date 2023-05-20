香港疫情再現小高峰 每日確診數衝1萬

香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，近日香港每日新冠確診數衝至1萬，疫情再現小高峰。（中通社資料照片）

香港 醫務衛生局局長盧寵茂19日表示，根據社區檢測 和污水檢測結果，目前香港疫情 再出現一波高峰，預估每日新增病例數1萬人。但由於疫苗接種率高、醫療系統改善，加上病毒致死率下降、社會醫療系統改善、免疫屏障建立等等，整體風險可控，「要保持警惕但不用過分擔心」。

據南方網報導，隨著解封後社會活躍度回升，加上3月撤除口罩令，香港社區檢測陽性比例大幅增加。盧寵茂指出，醫務衛生局預估每天有超過1萬例新冠病毒感染新增個案。若按社區污水檢測結果分析，近期的感染人數可能比去年8、9月的疫情「小高峰」還多。

因應個案激增，香港醫院管理局也已重啟緊急指揮中心24小時運作，密切監察公立醫院的情況。據南華早報報導，截至19日，約有2,700名新冠確診患者正接受住院治療，而平均住院時間為4.8天，相對較短。報導還指，根據香港政府每週的疫情報告，7至13日PCR檢測陽性確診共3,621例，高於前7日的 2,927例。

盧寵茂說，當前世界衛生組織已宣布新冠疫情不再是國際關注的突發公共衛生事件，但病毒並沒有因此而離開，仍需要密切監測疫情變化。他提醒，民眾仍應提高警惕，做好日常防護和加強接種疫苗，不能放任病毒不管。