我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府龍舟賽登場 亞太副助卿、羅森柏格同樂

馬來西亞網紅「羅杰叔叔」調侃北京 微博遭禁言

香港疫情再現小高峰 每日確診數衝1萬

記者陳宥菘／即時報導
香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，近日香港每日新冠確診數衝至1萬，疫情再現小高峰。（中通社資料照片）
香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，近日香港每日新冠確診數衝至1萬，疫情再現小高峰。（中通社資料照片）

香港醫務衛生局局長盧寵茂19日表示，根據社區檢測和污水檢測結果，目前香港疫情再出現一波高峰，預估每日新增病例數1萬人。但由於疫苗接種率高、醫療系統改善，加上病毒致死率下降、社會醫療系統改善、免疫屏障建立等等，整體風險可控，「要保持警惕但不用過分擔心」。

據南方網報導，隨著解封後社會活躍度回升，加上3月撤除口罩令，香港社區檢測陽性比例大幅增加。盧寵茂指出，醫務衛生局預估每天有超過1萬例新冠病毒感染新增個案。若按社區污水檢測結果分析，近期的感染人數可能比去年8、9月的疫情「小高峰」還多。

因應個案激增，香港醫院管理局也已重啟緊急指揮中心24小時運作，密切監察公立醫院的情況。據南華早報報導，截至19日，約有2,700名新冠確診患者正接受住院治療，而平均住院時間為4.8天，相對較短。報導還指，根據香港政府每週的疫情報告，7至13日PCR檢測陽性確診共3,621例，高於前7日的 2,927例。

盧寵茂說，當前世界衛生組織已宣布新冠疫情不再是國際關注的突發公共衛生事件，但病毒並沒有因此而離開，仍需要密切監測疫情變化。他提醒，民眾仍應提高警惕，做好日常防護和加強接種疫苗，不能放任病毒不管。

檢測 疫情 香港

上一則

馬來西亞網紅「羅杰叔叔」調侃北京 微博遭禁言

下一則

中國解封已近半年 上海復旦等大學陸續開放校園

延伸閱讀

與舒淇結婚近7年 馮德倫現身坎城「鬍鬚全白」近照曝光

與舒淇結婚近7年 馮德倫現身坎城「鬍鬚全白」近照曝光
亞裔傳統月文化節如約登場 舞蹈團雨中熱舞

亞裔傳統月文化節如約登場 舞蹈團雨中熱舞
連載40年政治漫畫被停刊 尊子：因政治壓力所致

連載40年政治漫畫被停刊 尊子：因政治壓力所致
8大道將蓋27層商住大樓 華人憂影響社區

8大道將蓋27層商住大樓 華人憂影響社區

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21

超人氣

更多 >
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產
Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光

Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係