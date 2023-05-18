香港大灣區青年就業計畫 月薪最高6284美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

以本地大學畢業生為對象的「大灣區 青年就業計畫」，於2021年1月試行，招聘期於同年8月結束。勞工 及福利局局長孫玉菡透露，計畫試行期間共接獲1091份企業聘用青年的入職通知，近九成入職青年的月薪介乎1萬8000港元至2萬1000港元（約2300至2682美元），最高月薪為4萬9200港元（約6284美元）。

香港 01報導，計畫鼓勵企業聘請及派駐香港的大學畢業生到大灣區內地城市工作，企業按香港法例以不低於月薪1萬8000港元聘請目標的大學畢業生。孫玉菡書面回覆立法會議員陳仲尼質詢時透露，試行計畫共接獲1091份企業聘用青年的入職通知，近九成入職青年的月薪介乎1萬8000港元至2萬1000港元，最高月薪為4萬9200港元。不過，港府的場面答覆則未有提供有關最高月薪職位屬於的行業。

根據行業畫分，試行計畫以商用服務業入職人數最多，有377人；其次為金融業有286人。以職業畫分，專業人員占最多，有484人、而緊隨其後的為經理及行政級人員、及輔助專業人員，分別有288人及250人。

至於陳仲尼建議港府再提高向參與該計畫的企業發放的薪酬補貼額，以鼓勵有關企業調高薪酬，從而吸引更多香港大學畢業生參與該計畫。

孫玉菡回應指評估研究的結果顯示，試行計畫有助入職青年獲得促進事業發展的工作經驗，計畫反應也顯示安排對青年人有吸引力。勞工處會加強宣傳推廣，鼓勵更多合資格畢業生參與恆常計畫。由於今年3月把計畫恆常化，推行時間尚短，勞工處會密切監察情況，及聆聽企業及入職青的意見，適時檢討計畫細節包括資助安排。