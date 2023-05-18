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港小四生閱讀能力全球第2僅次新加坡 家長閱讀興趣包尾

香港新聞組／香港18日電
香港小四學生在第五屆「全球學生閱讀能力進展研究」中，得分573分，全球排名第二。（取材自香港電台）
香港小四學生在第五屆「全球學生閱讀能力進展研究」中，得分573分，全球排名第二。（取材自香港電台）

港大教育學院公布，香港小學四年級學生在2021年第五屆「全球學生閱讀能力進展研究」（PIRLS）中，得分573分，較上屆2016年高3分，全球排名亦升一位排名第二，連續四屆取得國際首3名之列。排名第一是新加坡，得分587分；俄羅斯排名第三，得分567分。國際平均分為500分。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

綜合香港電台、明報報導，團隊稱香港學生在新冠疫情下表現沒退步；不過香港學生表示「閱讀興趣濃厚」的有30%，比率低於30個地區，香港家長同類比率更屬全球最低。有小學校長稱，近年電子書盛行，或掀閱讀新潮流，建議當局資助學校購買電子書和配套，助更多學生培養閱讀習慣。

今屆研究有3765名本地家長參加，當中24%表示「閱讀興趣貧乏」，團隊稱相關比率正逐屆上升；整體香港家長的閱讀興趣偏低，14%父母「十分喜愛」閱讀，於全球53個國家或地區中排名53。

受新冠疫情影響，香港網課和實體課交替。研究發現，疫情下香港31.9%學生每天或幾乎每天在校內「自行安靜地閱讀」，約34%每周一兩次自行在校內閱讀，21.5%稱每月一兩次。港大團隊指出，香港小四生疫下閱讀情況未見退步，在全球屬少數。

家庭支援方面，研究顯示，子女在家學習時，一半以上的家長會提供額外教育資源，包括書本（61.9%）、電子裝置（61.9%）。提供書本為額外資源的家庭，子女閱讀成績為592分，較沒提供的家庭高27分。

港大教育學院昨提到，家長的閱讀興趣和態度、培育子女在學前階段認字能力等，均影響子女閱讀表現，建議家長在子女升小學前盡早培養其閱讀興趣，例如讓子女在家中接觸大量書籍。

研究發現，香港小四女生閱讀表現較男生好，「資訊類」閱讀表現較「文藝類」佳。研究亦發現，學生的閱讀自信越高，閱讀表現愈好。

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